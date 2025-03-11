Эффективнее, чем пробиотики: что есть для здоровья кишечника

Рацион, богатый клетчаткой, способствует укреплению полезных кишечных бактерий, которые эффективно предотвращают распространение энтеробактерий. Чтобы поддерживать здоровье кишечника нужно есть разнообразную пищу.

Детали исследования

Новое исследование показало, что такой подход работает лучше, чем пробиотики, информирует 24 Канал. Ученые проанализировали данные микробиома более 12 000 людей из 45 стран и обнаружили, что вероятность колонизации патогенными бактериями в значительной степени зависит от состава микрофлоры кишечника.

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В ходе исследования было определено 135 видов бактерий, которые противодействуют Enterobacteriaceae. Важнейшими оказались представители рода Faecalibacterium – они расщепляют пищевые волокна, производя короткоцепочечные жирные кислоты, которые препятствуют развитию инфекций. Употребление овощей, бобовых и цельнозерновых продуктов способствует их размножению и, соответственно, снижает риск заражения патогенами.

Почему энтеробактерии представляют угрозу

Бактерии семейства Enterobacteriaceae, к которым относятся Klebsiella pneumoniae, Shigella и Escherichia coli (E. coli), в небольших количествах естественно присутствуют в человеческом организме.

Однако их чрезмерный рост может вызывать серьезные заболевания, особенно при воспалительных процессах или употреблении зараженной пищи. В некоторых случаях их размножение представляет смертельную опасность.

Почему пробиотики менее эффективны

Сейчас ученые отмечают, что в отличие от клетчатки, пробиотики не влияют существенно на состав микрофлоры и имеют меньшую способность предотвращать размножение энтеробактерий.

С уменьшением эффективности антибиотиков у нас остается все меньше вариантов лечения, поэтому ключевой стратегией становится предотвращение инфекций. А это возможно, если создать неблагоприятные условия для размножения патогенных бактерий в кишечнике,

– отметил ведущий автор исследования доктор Александр Алмейда из Кембриджского университета.

Новый взгляд на борьбу с бактериями

Предыдущие исследования кишечного микробиома проводились преимущественно на мышах, но теперь ученые имеют более широкое представление о взаимодействии бактерий в организме человека.

Оказалось, что 172 вида кишечных микроорганизмов могут сосуществовать с Enterobacteriaceae, конкурируя с ними за питательные вещества. Это объясняет, почему введение пробиотиков, которые потребляют те же ресурсы, не всегда дает желаемый эффект.

Вместо этого изменяя среду кишечника – например, увеличивая потребление клетчатки – можно создать условия, в которых патогенные бактерии не смогут активно размножаться.

"Наше исследование подчеркивает важность изучения патогенов в контексте всего кишечного микробиома, а не отдельно", – добавил соавтор работы доктор Ци Инь.

Поэтому, ученые резюмировали, что употребление продуктов, богатых клетчаткой, является простым и естественным способом поддержания здоровой микрофлоры кишечника. Это эффективнее, чем пробиотики, и помогает организму самостоятельно бороться с патогенными бактериями.