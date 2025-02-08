Популярный кисломолочный продукт продлевает продолжительность жизни

Исследователи утверждают, что ежедневное потребление йогурта может положительно повлиять на продолжительность жизни. Научные данные показывают, что всего 50 граммов йогурта в день, что составляет половину стандартной упаковки, могут уменьшить риск преждевременной смерти почти на 20%.

Йогурт продлевает жизнь

Ученые из Центрального Южного университета Китая изучили пищевые привычки и здоровье 186 000 британцев и пришли к выводу, что среди тех, кто ежедневно съедал до 50 граммов йогурта, вероятность преждевременной смерти снижалась на 18%, сообщает 24 Канал со ссылкой на Daily Mail.

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Они предположили, что натуральные бактерии, которые содержатся в йогуртах, благотворно влияют на микрофлору кишечника, что, в свою очередь, объясняет защитный эффект продукта.

Наши результаты имеют важное клиническое значение, поскольку демонстрируют пользу умеренного потребления йогурта как важного элемента здорового рациона,

– отметили авторы исследования.

Йогурт – это ценный источник питательных веществ. Этот кисломолочный продукт, приготовленный с помощью живых бактерий, давно получил популярность. Однако максимальную пользу организму приносит только натуральный йогурт без добавления сахара и искусственных добавок.

Польза йогурта

Хотя для полной оценки пользы йогурта необходимы дополнительные исследования, уже сейчас есть данные, подтверждающие его положительное влияние на здоровье. Вот несколько основных преимуществ:

Профилактика остеопороза. Йогурт богат кальцием, который жизненно важен для укрепления костей. Регулярное потребление продуктов, содержащих кальций, способствует повышению плотности костной ткани и уменьшению риска переломов.

Улучшение работы пищеварительной системы. Этот продукт является источником пробиотиков – полезных бактерий, которые способствуют нормализации работы кишечника. Пробиотики поддерживают баланс микрофлоры, что улучшает пищеварение, укрепляет иммунитет и снижает риск инфекций.

Поддержка здоровья сердца. Греческий йогурт, например, помогает снижать уровень холестерина и триглицеридов, что, в свою очередь, уменьшает вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний. Контролируя липидный профиль крови, он может замедлить прогрессирование сердечных болезней.

Снижение риска развития диабета. Регулярное потребление греческого йогурта также связано с меньшей вероятностью возникновения диабета 2 типа. Согласно метаанализу 11 различных исследований, йогурт помогает уменьшить риск развития этого заболевания на 14%.

Итак, йогурт можно считать одним из ключевых продуктов для поддержания здоровья, особенно при его умеренном и регулярном потреблении.