Самый полезный фруктовый сок не апельсиновый: врач назвал фаворита
- Гастроэнтеролог Джозеф Салхаб рекомендует кислый вишневый сок за его пользу для здоровья кишечника, в частности благодаря антоцианам и хлорогеновым кислотам.
- Вишневый сок содержит природный мелатонин и подходит как вечерний напиток; важно выбирать 100% натуральный сок без добавления сахара.
Большинство соков – это просто сахар без клетчатки, говорит врач, и напоминает, что значительно полезнее есть целые фрукты. Однако исключение можно сделать для соков, богатых антиоксидантами и полифенолами
Поэтому, если ищете напиток, что не только освежает, но и поддерживает здоровье кишечника – обратите внимание на кислый вишневый сок. Именно его называет своим фаворитом гастроэнтеролог Джозеф Салхаб, доктор остеопатии. В своем Instagram он объясняет, почему этот напиток заслуживает место в вашем рационе, передает 24 Канал.
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Польза вишневого сока
Именно вишневый сок особенно эффективен при воспалительных заболеваниях кишечника. Исследования показывают, что благодаря антоцианам и хлорогеновым кислотам, он может уменьшать воспаление, а также поддерживать здоровую микрофлору кишечника, которая превращает эти вещества в противовоспалительные соединения.
А еще этот сок содержит природный мелатонин, поэтому прекрасно подходит как вечерний напиток. Диетолог советует разбавлять сок холодной водой или использовать в полезных безалкогольных коктейлях.
Заметьте. Главное – выбирать 100% натуральный сок без добавленного сахара.
По словам врача, фруктовый сахар в составе цельных продуктов – не враг, ведь идет вместе с витаминами, клетчаткой и антиоксидантами. Тогда как избыток рафинированного сахара в обработанных напитках – настоящий риск для здоровья.
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