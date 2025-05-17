Самый полезный фруктовый сок не апельсиновый: врач назвал фаворита

Большинство соков – это просто сахар без клетчатки, говорит врач, и напоминает, что значительно полезнее есть целые фрукты. Однако исключение можно сделать для соков, богатых антиоксидантами и полифенолами

Поэтому, если ищете напиток, что не только освежает, но и поддерживает здоровье кишечника – обратите внимание на кислый вишневый сок. Именно его называет своим фаворитом гастроэнтеролог Джозеф Салхаб, доктор остеопатии. В своем Instagram он объясняет, почему этот напиток заслуживает место в вашем рационе, передает 24 Канал.

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Польза вишневого сока

Именно вишневый сок особенно эффективен при воспалительных заболеваниях кишечника. Исследования показывают, что благодаря антоцианам и хлорогеновым кислотам, он может уменьшать воспаление, а также поддерживать здоровую микрофлору кишечника, которая превращает эти вещества в противовоспалительные соединения.

А еще этот сок содержит природный мелатонин, поэтому прекрасно подходит как вечерний напиток. Диетолог советует разбавлять сок холодной водой или использовать в полезных безалкогольных коктейлях.

Заметьте. Главное – выбирать 100% натуральный сок без добавленного сахара.

По словам врача, фруктовый сахар в составе цельных продуктов – не враг, ведь идет вместе с витаминами, клетчаткой и антиоксидантами. Тогда как избыток рафинированного сахара в обработанных напитках – настоящий риск для здоровья.