Салаты – не всегда здоровый выбор: что скрывают ресторанные блюда

Растительная диета ассоциируется со здоровым образом жизни, однако новые исследования показывают, что не все веганские блюда на самом деле полезны. Часто в ресторанных меню можно встретить рафинированные злаки, жареные продукты и насыщенные жиры, которые могут свести на нет ожидаемые преимущества такого питания.

Поэтому, выбирая исключительно растительные блюда в ресторанах, они не обязательно будут соответствовать принципам здорового питания. Об этом свидетельствует новое исследование, опубликованное в Nutrients, в ходе которого ученые проанализировали более 500 ресторанов по всему миру, информирует 24 Канал.

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Полезны ли веганские блюда в ресторанах

В частности, ученые оценивали, насколько растительные блюда соответствуют принципам здорового питания, исключая фритюр, насыщенные жиры и рафинированные злаки.

Результаты показаливыбор действительно полезных веганских блюд очень ограничен, а в 14 – 27% ресторанов таких вариантов вообще нет.

Кроме того, посетители часто не могут сделать осознанный выбор, ведь меню не содержат полной информации о составе блюд.

При этом исследования показывают, что не вся растительная пища является полезной. Некоторые веганские продукты могут даже увеличивать риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и гипертонии, если содержат лишний сахар, натрий, насыщенные жиры или рафинированные углеводы.

Что показало исследование веганских блюд в ресторанах:

В среднем американские рестораны предлагали 6,6 веганских блюд, а рестораны из других стран – 6,2.

Здоровых вариантов в США было немного больше (3,4 на ресторан против 2,9 в других странах).

Только 10% обычных ресторанов и 2% веганских заведений указывали полную информацию о калорийности, уровень натрия и жиры.

В традиционных ресторанах (OMNI) в среднем предлагали 4,5 растительных блюда, тогда как в веганских (VEG) - 8,4.

26% традиционных ресторанов и 14% веганских вообще не имели ни одного здорового варианта.

Самые распространенные "проблемы" веганских блюд

Очищенные зерна – в 40% традиционных ресторанов и 38% веганских.

Насыщенные жиры – в 12% традиционных ресторанов.

Жареная пища – в 28% веганских заведений.

Важно! Хотя веганские рестораны имеют больше полезных блюд, многие позиции в их меню все равно содержат вредные ингредиенты. Главная проблема – рафинированные зерна, которые могут способствовать развитию сердечно-сосудистых заболеваний.