Почему некоторые люди заразнее других
- Исследование показало, что физические параметры микрокапель, которые выделяются во время дыхания, значимы в передаче инфекций воздушно-капельным путем.
- Капли во время кашля распространяются быстрее и в большей концентрации, но маска задерживает 74%-86% выдыхаемых капель.
- Выявленные различия в характеристиках капель между людьми подтверждают предположение о физических свойствах капель как ключевом факторе феномена суперраспространителей.
Различные особенности микрокапель, которые выделяет человек во время дыхания могут объяснить, почему некоторые люди становятся так называемыми "суперраспространителями" инфекционных болезней.
Междисциплинарная группа, состоящая из инфекционистов и специалистов в области экологической инженерии, провела серию исследований, которые подтвердили значимость физических параметров микрокапель, выделенных во время дыхания, в процессе передачи инфекций воздушно-капельным путем, сообщает 24 Канал со ссылкой на Physical Review Fluids.
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Новое исследование распространения инфекции
В рамках экспериментов участники исследования выполняли три действия: дышали в обычном режиме, разговаривали и кашляли. При этом ученые фиксировали параметры образованных капель.
Данные предыдущих исследований свидетельствуют, что многие инфекционные болезни распространяются через мельчайшие капли, выделенные из ротовой и носовой полостей инфицированных людей во время дыхания. Эти капли настолько малы, что могут оставаться в воздухе долгое время.
Вдыхание таких частиц другими людьми может приводить к заражению. Ранее также было замечено, что некоторые люди могут заражать значительно больше лиц, чем другие. Ученые предполагают, что это может быть связано с размерами капель или расстоянием их распространения.
Чтобы проверить это предположение, в исследовании приняли участие 23 взрослых добровольца. Они выполняли такие действия, как дыхание, разговор и кашель, как в маске, так и без нее. Эксперимент проводился с применением лазерного луча и высокоскоростной камеры, которые фиксировали размеры капель и скорость их движения.
Выделения во время дыхания
Результаты показали, что во время разговора и кашля капли имеют размер от 2 до 60 микрометров, тогда как во время дыхания этот диапазон составляет от 2 до 8 микрометров. Как и ожидалось, во время кашля капли распространяются быстрее, дальше и в большей концентрации по сравнению с разговором или дыханием. Маска, свою очередь, эффективно задерживает от 74% до 86% выдыхаемых капель.
Кроме того, исследователи зафиксировали существенные различия в характеристиках капель между разными людьми и даже между различными тестами одного и того же человека. Эти наблюдения подтверждают предположение, что физические свойства капель могут быть ключевым фактором феномена суперраспространителей.
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