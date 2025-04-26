Почему некоторые люди заразнее других

Различные особенности микрокапель, которые выделяет человек во время дыхания могут объяснить, почему некоторые люди становятся так называемыми "суперраспространителями" инфекционных болезней.

Междисциплинарная группа, состоящая из инфекционистов и специалистов в области экологической инженерии, провела серию исследований, которые подтвердили значимость физических параметров микрокапель, выделенных во время дыхания, в процессе передачи инфекций воздушно-капельным путем, сообщает 24 Канал со ссылкой на Physical Review Fluids.

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Новое исследование распространения инфекции

В рамках экспериментов участники исследования выполняли три действия: дышали в обычном режиме, разговаривали и кашляли. При этом ученые фиксировали параметры образованных капель.

Данные предыдущих исследований свидетельствуют, что многие инфекционные болезни распространяются через мельчайшие капли, выделенные из ротовой и носовой полостей инфицированных людей во время дыхания. Эти капли настолько малы, что могут оставаться в воздухе долгое время.

Вдыхание таких частиц другими людьми может приводить к заражению. Ранее также было замечено, что некоторые люди могут заражать значительно больше лиц, чем другие. Ученые предполагают, что это может быть связано с размерами капель или расстоянием их распространения.

Чтобы проверить это предположение, в исследовании приняли участие 23 взрослых добровольца. Они выполняли такие действия, как дыхание, разговор и кашель, как в маске, так и без нее. Эксперимент проводился с применением лазерного луча и высокоскоростной камеры, которые фиксировали размеры капель и скорость их движения.

Выделения во время дыхания

Результаты показали, что во время разговора и кашля капли имеют размер от 2 до 60 микрометров, тогда как во время дыхания этот диапазон составляет от 2 до 8 микрометров. Как и ожидалось, во время кашля капли распространяются быстрее, дальше и в большей концентрации по сравнению с разговором или дыханием. Маска, свою очередь, эффективно задерживает от 74% до 86% выдыхаемых капель.

Кроме того, исследователи зафиксировали существенные различия в характеристиках капель между разными людьми и даже между различными тестами одного и того же человека. Эти наблюдения подтверждают предположение, что физические свойства капель могут быть ключевым фактором феномена суперраспространителей.