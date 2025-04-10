Почему мужчины запускают бороды: ученые выяснили основные причины

В последние годы борода перестала быть лишь атрибутом хипстерской субкультуры, характерной для конца 2000, и стала массовым явлением. Ученые выяснили, что мужчины отращивают бороды по самым разным причинам, в том числе для демонстрации статуса, утверждения своего места в обществе и подчеркивания своей приверженности семейным ценностям.

Исследователи из Силезского университета (Польша) и Падуанского университета (Италия) решили глубже проанализировать мотивы, которые побуждают мужчин уделять столько внимания отращиванию бороды и уходу за ней, сообщает 24 Канал со ссылкой на Archives of Sexual Behavior.

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Как люди воспринимают бородачей

В ходе исследования ученые установили, что разные типы волос на лице связаны с различными социальными мотивами мужчин. При этом восприятие бороды окружением оказалось неоднозначным.

Люди часто считают бородачей более здоровыми и способными эффективно защищаться. Их также воспринимают как надежных, дружественных и ответственных. Однако бородачей нередко считают и более агрессивными.

Кроме того, бородатых мужчин воспринимают как более способных к отцовству, что подчеркивает их возможную ориентацию на заботу о семье.

Почему мужчины носят бороду

В рамках исследования было опрошено 414 мужчин в возрасте от 18 до 40 лет. Респонденты делились своими мотивами отращивания бороды. Ученые выделили у участников несколько ключевых факторов: стремление к самозащите, желание подчеркнуть свой статус, поиск романтического партнера, заботу о близких и детях.

Результаты показали, что мужчины с густой растительностью на лице больше ценят длительные отношения и проявляют больший интерес к семейным ценностям, чем их безбородые сверстники.

С другой стороны, мужчины с меньшим количеством волос на лице чаще демонстрируют склонность к конкурентному поведению в привлечении внимания. У бородачей эта черта выражена значительно слабее. Ученые пришли к выводу, что отращивание бороды не связано с попытками компенсировать недостаточную мужественность.