Все больше людей плохо питаются: причина – неочевидна

Все больше людей теряют удовольствие от процесса питания, что негативно сказывается на их общем состоянии здоровья. Почему это негативная тенденция, рассказали американские исследователи.

Тревожные выводы обнародовала аналитическая компания Gallup, которая провела глобальный опрос с участием жителей более 140 стран, информирует 24 Канал.

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Статистика по удовольствию от еды

Согласно опросу, в 2023 году только 81% респондентов заявили, что наслаждались едой на прошлой неделе. Для сравнения, в 2022 году таких было 87%. Также количество людей, которые считают свой рацион здоровым, снизилось с 82% до 75%.

Ситуация в США выглядит еще сложнее: только 71% американцев считают, что питаются здорово, по сравнению с 83% годом ранее.

Почему важно получать удовольствие от еды

"Вкусная еда способствует не только физическому, но и эмоциональному здоровью", – отметил Эндрю Дуган, главный исследователь Gallup.

Он объяснил, что люди, которые довольны своим питанием, лучше чувствуют себя в других аспектах жизни, включая социальное взаимодействие и чувство принадлежности к сообществу.

Интересно, что молодежь в западных странах проявляет меньше удовольствия от еды и ее доступности. В то же время эта же группа оценивает свою общую жизнь ниже, чем старшее поколение.

Натали Мокари, диетолог из Северной Каролины, отметила, что отсутствие удовольствия от еды может приводить к неконтролируемым перекусам и, в конце концов, к несбалансированному рациону.

Как сделать питание вкусным и полезным

Сбалансируйте свой рацион

Правильный баланс между клетчаткой, белками и углеводами способствует сытости и улучшает общее самочувствие. Но не стоит забывать и о деталях, которые добавляют блюду вкуса: соусы, специи или оригинальные сочетания ингредиентов.

Выбирайте доступные, но питательные продукты

Ценовая доступность часто становится барьером к здоровому питанию. Мокари рекомендует бюджетные варианты, например консервированная фасоль, которая обеспечивает питательность и сытность.

Планируйте свое питание

В быстром ритме жизни полезная еда может казаться недостижимой роскошью. Если вы предварительно уделите немного времени на планирование меню, это поможет избежать разочарований из-за ограниченного выбора.

Имейте базовые запасы

Запас простых ингредиентов для сытных блюд, таких как крупы, замороженные овощи или консервы, обеспечит готовность к приготовлению полезной пищи в любой момент.