Что такое эйджизм и почему он настолько вреден

Ученые провели анализ видеоконтента в популярных социальных сетях и обнаружили, что около половины роликов, посвященных пожилым людям, имеют негативный подтекст. Часто такие материалы транслируют идею о том, что представители старшего поколения "тормозят" развитие общества. Это явление является ярким примером эйджизма.

Эйджизм – форма предвзятости, при которой люди подвергаются жестокому обращению или сталкиваются с необоснованными ограничениями из-за своего возраста, сообщает 24 Канал со ссылкой на National Institutes of Health.

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Что такое эйджизм

Процесс формирования таких ограничений часто имеет определенную логику:

В сознании человека возникает стереотип или обобщение, которые часто являются ошибочными. Например, распространенное представление о том, что все пожилые люди теряют профессиональные навыки. На основе этого стереотипа принимается какое-то решение. В случае с вышеупомянутым примером, людей старшего возраста могут не брать на работу или увольнять с должностей из-за предубеждения относительно их непрофессионализма. Массовость таких явлений приводит к формированию глобальной дискриминации.

Предвзятое отношение по возрастному признаку касается не только пожилых людей. Молодежь также часто сталкивается с эйджизмом. Им приписывают легкомысленность, инфантильность и недостаток профессиональных знаний. В результате круг людей, которых работодатели готовы принять, значительно сужается. Если человек выходит за пределы "среднего" возраста, к нему возникает больше вопросов.

На сегодня эйджизм остается одной из самых социально приемлемых форм дискриминации, и многие не видят в этом проблемы.

Часто эйджизм обусловлен конфликтом поколений. Молодые люди не всегда готовы воспринимать различия во взглядах и потребностях между ними и пожилыми людьми. Последние, свою очередь, часто не воспринимают мнения молодежи серьезно, считая, что их жизненный опыт ставит их в более выгодное положение.

Эйджизм негативно влияет на качество жизни людей и на общество в целом. Дискриминация молодых уменьшает значимость их мнения в политических вопросах, мешает карьерному росту и повышает психологическое бремя на рабочем месте. Для пожилых людей эйджизм связан со снижением психоэмоционального и физического здоровья, повышением социальной изоляции, финансовой нестабильностью, снижением качества жизни и повышением риска преждевременной смерти.

Что можно сделать

Для эффективного противодействия эйджизму необходимы системные изменения, которые будут охватывать различные возрастные группы и сферы общественной жизни. Исследования показывают, что борьба с угнетением пожилых людей в коллективах может обострить эйджизм в отношении молодежи.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предлагает три направления для противостояния возрастной дискриминации:

Законодательные меры – защита прав человека. Образовательные реформы – развитие эмпатии, уменьшение предубеждений и опровержение мифов о разных возрастных группах. Взаимодействие между поколениями – создание возможностей для стирания границ между возрастными группами и опровержения предубеждений.

Самовосприятие

Важно противостоять возрастной дискриминации, направленной на себя. Под влиянием общества человек часто формирует представления о себе, которые не имеют ничего общего с реальностью, что ограничивает его и мешает полноценной жизни.

Понимая, насколько трудно противостоять общественному мнению, важно задуматься над негативными убеждениями о себе, с которыми вы можете поработать самостоятельно или с помощью близких. Иногда может понадобиться поддержка специалиста, например, психолога или психотерапевта.