Большинство из нас это делает неправильно: когда и как можно применять лекарства против спазма

Спазмолитики, такие как популярная "Но-шпа", часто используются как обезболивающие средства. Но как они действуют и когда их применение оправдано? Спойлер: большинство людей это делает не по назначению.

Спазмолитики снимают интенсивные, непроизвольные и часто болезненные сокращения мышц, которые называются спазмами, сообщает 24 Канал со ссылкой на Cleveland Clinic.

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Как действуют спазмолитики

Спазмы могут возникать в разных группах мышц человеческого организма:

Скелетные мышцы – это мышцы конечностей, брюшного пресса, спины и другие, которые можно контролировать сознательно. Гладкая мускулатура – работает автономно, без участия сознания, и входит в состав внутренних органов, таких как кишечник, сосуды, матка, бронхи и др.

Одни спазмолитики действуют исключительно на гладкие мышцы, другие – на скелетные. При этом препараты для снятия спазмов скелетной мускулатуры применяются только тогда, когда другие методы не дают результата. Чаще всего к спазмолитикам обращаются при болях в животе или менструальных болях, вызванных спазмами гладкой мускулатуры.

Для снятия спазмов эти препараты действуют двумя путями:

Воздействуя на центральную нервную систему (ЦНС) – спазмолитики центрального действия подавляют сигналы, которые вызывают сокращение мышц, или усиливают действие тормозных нейромедиаторов. Воздействуя непосредственно на мышцы – периферические спазмолитики снижают тонус мышц.

К популярным препаратам периферического действия, которые влияют на гладкие мышцы, относятся дротаверин ("Но-шпа") и папаверин. Примечательно, что оба эти препараты не утверждены Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).

В каких случаях используются спазмолитики

Спазмолитики, которые влияют на скелетные мышцы, назначают для лечения миофасциального болевого синдрома и других патологий опорно-двигательного аппарата. Они применяются при болях в пояснице, шее, плечах или голове, связанные с напряжением мышц в результате физических нагрузок, стресса или других факторов.

Однако такие препараты используют только в последнюю очередь, если не помогают другие методы лечения: массаж, растяжка, противовоспалительные препараты или антидепрессанты.

Спазмолитики, которые влияют на гладкие мышцы, чаще всего применяются для уменьшения боли в животе, вызванного:

синдромом раздраженного кишечника,

функциональной диспепсией,

центрально-опосредованной желудочно-кишечной болью и другими расстройствами пищеварения.

Однако их эффективность при таких состояниях остается под вопросом. Эксперты часто сомневаются в целесообразности их использования, предлагая вместо этого антидепрессанты или другие современные методы терапии хронической боли.

Насколько целесообразно применение спазмолитиков

Для облегчения менструальных болей спазмолитики также не включены в современные рекомендации. В таких случаях врачи советуют использовать нестероидные противовоспалительные препараты или гормональные контрацептивы для долгосрочного решения проблемы.

Возникает вопрос: не преувеличена ли эффективность спазмолитиков? На самом деле нет. Их применение оправдано в других медицинских сферах, таких как:

неврология,

анестезиология,

урология.

Спазмолитики применяются для лечения тяжелых спазмов мышц, вызванных:

рассеянным склерозом, церебральным параличом, последствиями инсульта, травмами спинного мозга или мышечной ткани.

В хирургии и неотложной медицине эти препараты используют для расслабления мышц, контроля сердечного ритма во время наркоза или угнетения работы слюнных желез. Отдельные спазмолитики из группы блокаторов альфа-адренорецепторов помогают при гиперплазии предстательной железы и болях, вызванных прохождением камней через мочеточник.

Большинство эффективных спазмолитиков отпускаются исключительно по рецепту врача. Что касается препаратов вроде дротаверина, которые можно приобрести без рецепта, их эффективность до сих пор требует более глубокого изучения. В то же время исследования показывают, что более 80% людей применяют "Но-шпу" без назначения врача, и почти все они остаются довольны ее действием. Возможно, такие препараты требуют дополнительных исследований, чтобы полностью раскрыть их потенциал.