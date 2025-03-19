"Сделаем Америку здоровой снова": новый министр Кеннеди шантажирует пищевую промышленность

Министр здравоохранения и социальных служб Роберт Ф. Кеннеди-младший объявил пищевой промышленности о своих планах исключить "самые вредные компоненты" из продуктов питания. По его словам, если индустрия не примет соответствующие меры самостоятельно, правительство готово к решительным действиям.

Одной из ключевых задач, которые озвучили в администрации Трампа, является устранение искусственных красителей из пищевых продуктов. Кеннеди выразил намерение достичь этой цели до завершения своего срока пребывания в должности, сообщает 24 Канал со ссылкой на CNBC.

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В меморандуме, который был направлен Ассоциацией потребительских брендов указано, что министр готов к сотрудничеству с бизнесом, но не исключает возможности применения жестких мер в случае пассивности со стороны производителей.

Мы провели конструктивный диалог и надеемся на дальнейшее сотрудничество с министром и командой Министерства здравоохранения для укрепления общественного здоровья, повышения доверия потребителей и содействия их осознанному выбору,

– отметила председатель Ассоциации потребительских брендов Мелисса Хокстад в своем комментарии для CNBC.

На переговорах присутствовали руководители таких компаний, как PepsiCo, Kraft Heinz, General Mills, Tyson Foods, W.K. Kellogg, J.M. Smucker, а также представители Ассоциации потребительских брендов, которая является одной из ведущих организаций в отрасли.

"Мы благодарны министру за внимание к этому вопросу и воспринимаем эту встречу как начало важного сотрудничества с администрацией", – прокомментировал представитель PepsiCo в заявлении для CNBC.

Что известно о планах Кеннеди

На посту министра Кеннеди руководит ведомством с бюджетом в 1,7 триллиона долларов, которое отвечает за регулирование сфер питания, табачных изделий, вакцин, лекарственных средств, научных исследований, общественного здоровья и государственных медицинских программ.

Его инициатива Make America Healthy Again направлена на "противодействие влиянию фармацевтических и пищевых корпораций", которые, по его мнению, наносят вред здоровью граждан. Министр заявил о намерении сократить уровень хронических заболеваний и подчеркнул, что основой здоровья должно быть потребление качественной пищи, а не лекарств.

Кеннеди, известный своей критикой вакцин, уже начал внедрять изменения, которые могут повлиять на политику иммунизации. Из-за этого в стране впервые за много лет произошла вспышка кори. Среди его планов – пересмотр графика прививок для детей и изменение состава консультативных советов, которые помогают правительству определять политику в отношении вакцин и общественного здоровья.