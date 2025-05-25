Как питание может защитить суставы: диета против ревматоидного артрита

Новые подходы к лечению артрита дают надежду миллионам пациентов по всему миру. Ученые из Китая сообщили о прорыве в терапии заболевания: им удалось остановить воспалительный процесс с помощью специальной клеточной инъекции, действующей непосредственно в суставе.

Результаты исследования опубликованы в журнале European Journal of Clinical Nutrition, и они открывают перспективы не просто облегчения симптомов, но и настоящей регенерации поврежденных тканей, передает 24 Канал.

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Почему это важно

Справочно. Ревматоидный артрит (РА) – это хроническое аутоиммунное заболевание, во время которого иммунная система начинает атаковать собственные суставы, провоцируя воспаление, боль и постепенную потерю функций. В тяжелых случаях болезнь может поражать и другие органы – сердце, легкие, кожу, глаза и нервную систему.

Женщины страдают РА в 2–3 раза чаще мужчин. Несмотря на научный прогресс, полного лечения от этого состояния до сих пор не существует. Причины болезни окончательно не выяснены, но значение имеют генетика, пол, возраст, сопутствующие хронические воспалительные заболевания (например, ожирение или болезни десен), а также курение – один из самых весомых факторов риска. Ученые также исследуют возможную роль вирусов, бактерий и вредных ингаляционных веществ.

Однако одним из менее обсуждаемых, но перспективных направлений профилактики РА является рацион питания. В частности, новые данные свидетельствуют, что средиземноморская диета может снижать вероятность развития этого заболевания.

Что обнаружили исследователи

Ученые проанализировали данные более 117 тысяч участников UK Biobank с периодом наблюдения в 9 лет, а также провели метаанализ пяти других исследований, охватив всего 362 тысячи человек.

Результаты оказались обнадеживающими: высокая приверженность к средиземноморскому типу питания снижает риск развития РА на 29%. Особую пользу принесли продукты, богатые клетчаткой и здоровыми жирами – бобовые и оливковое масло.

Что такое средиземноморская диета

Этот стиль питания предполагает высокое потребление овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов, рыбы, бобовых, орехов и оливкового масла, с ограничением красного мяса, переработанных продуктов и сахара. Известно, что такая диета оказывает противовоспалительное действие, поддерживает здоровый вес и может смягчать течение хронических воспалительных заболеваний, включая ревматоидный артрит.