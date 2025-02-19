Снижение цены на лекарства: опубликовали перечень 100 препаратов

С 1 марта в Украине снизится стоимость ряда лекарственных средств, изготовленных отечественными фармацевтическими производителями. Украинские фармкомпании подписали декларацию об уменьшении и стабилизации цен на лекарства.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения 19 февраля, производители договорились снизить отпускные цены на 100 самых популярных позиций на 30%, передает 24 Канал.

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На какие лекарства снизится цена

В список этих лекарственных средств вошли препараты, которые, согласно аналитическим исследованиям, чаще всего покупают украинцы. В частности: 20 препаратов от фармацевтической компании "Дарница", 17 – от "Фармак", 22 позиции – от Киевского витаминного завода, 5 – от "Кусум Фарм", 6 – от "Юрия-Фарм", 8 – от корпорации "Артериум", 2 – от фармацевтической фабрики "Виола", 3 – от Борщаговского химико-фармацевтического завода и 10 – от компании "ИнтерХим".

Среди лекарств, которые подешевеют, будут средства от кашля и простудных заболеваний, антигистаминные препараты, средства противовоспалительного и противоревматического действия, витамины и микроэлементы, препараты для контроля артериального давления, противоязвенные средства, успокаивающие препараты, глазные капли, назальные спреи и многие другие. Подробный перечень можно посмотреть по ссылке или найти в списке ниже.