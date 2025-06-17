Служат – получают: Минздрав разъяснил правила выплат пенсий военным с инвалидностью

Военнослужащие с инвалидностью могут получать пенсию без прохождения повторной оценки повседневного функционирования, но при условии, если остаются на службе.

Подробнее рассказывает 24 Канал со ссылкой на сообщение Министерства здравоохранения.

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Выплата пенсии по инвалидности осуществляется:

на время прохождения военной службы;

в течение 60 дней после увольнения;

или до даты оценки повседневного функционирования, если оно назначено раньше.

То есть проходить повторное обследование во время службы не обязательно, если нет инициативы от самого военнослужащего или конкретных медицинских показаний,

– отметили в Минздраве.

Важно! Даже если срок предварительного осмотра закончился, пенсионные выплаты не прекращаются, пока продолжается служба.

Как принимают решение

Решение о продлении пенсии принимается на основе данных из Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования. В нем содержится информация о:

текущем прохождении службы,

наличии установленной инвалидности,

факт или отсутствие нового оценивания функционального состояния.

Когда возможно перечисление пенсии

В случае, если военному проводят повторное оценивание и устанавливают другую группу или подгруппу инвалидности, пенсия пересчитывается со следующего месяца после поступления соответствующего уведомления в Пенсионный фонд. Если группа снижена, то до конца текущего месяца продолжают начисление по предыдущему размеру.