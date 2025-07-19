Почему появляются отеки и как с ними справиться в жару
Отеки – это визуальное проявление задержки жидкости в тканях организма. Чаще всего они возникают на ногах: в области стоп, лодыжек и голеней, но могут затрагивать и другие части тела. Причины появления отечности могут быть самыми разнообразными –как абсолютно безобидными, так и требующими медицинского внимания.
Почему возникают отеки?
Даже у полностью здоровых людей время от времени могут появляться отеки. Например, если долго сидеть или оставаться в одной позе без движения, ноги могут начать отекать, пишет 24 Канал со ссылкой на National Library of Medicine.
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Отечность часто появляется после чрезмерного употребления соленой пищи, ведь соль задерживает воду в организме. Нередки такие проявления и у женщин – во время беременности или в предменструальный период.
Однако иногда задержка жидкости является сигналом о проблемах со здоровьем или побочным эффектом принимаемых лекарств. В таком случае есть смысл принять во внимание другие симптомы и обсудить их со своим врачом.
У людей, как и у других теплокровных животных, действует система терморегуляции. Она поддерживает оптимальную температуру тела и защищает от перегрева.
Когда столбик термометра поднимается, организм включает целый комплекс защитных реакций: усиливается потоотделение, чтобы охлаждать кожу, и расширяются кровеносные сосуды, повышая отдачу тепла во внешнюю среду. Это помогает избежать теплового удара – опасного состояния, когда организм не может эффективно снижать свою температуру.
Почему в жару возникают отеки?
Жаркая погода часто становится причиной отеков, особенно на ногах. Это связано с действием гравитации: жидкость скапливается в нижних отделах тела. Под воздействием тепла мелкие сосуды расширяются, давление в них возрастает, и часть жидкости выходит из сосудов в окружающие ткани, вызывая отечность.
Плюс, в жару с потом мы теряем не только воду, но и важные электролиты – натрий, калий, кальций и магний. Организм, чтобы не допустить обезвоживания, начинает удерживать влагу в тканях, что дополнительно способствует образованию отеков.
Как побороть отеки?
К счастью, отеки, связанные с жарой, обычно проходят сами по себе и не требуют серьезного вмешательства. Однако, есть несколько способов помочь организму:
- Пейте больше воды, чем обычно – летом потребность в жидкости возрастает.
- Избегайте алкоголя, сладких и кофеиносодержащих напитков, которые могут способствовать обезвоживанию.
- Старайтесь находиться в прохладных помещениях и избегать перегрева.
- Отдавайте предпочтение легкой пище: овощи, фрукты, салаты.
- Носите светлую и свободную одежду из натуральных тканей.
- Не забывайте о головном уборе и солнцезащитном креме при выходе на улицу.
- Минимизируйте физические нагрузки на открытом воздухе в самое жаркое время суток.
Когда нужно обратиться к врачу из-за отеков?
В определенных ситуациях промедление опасно. Срочно обратитесь за медицинской помощью, если:
- Отек появляется только на одной ноге;
- Отечность быстро растет или сопровождается необычными ощущениями (боль, жжение, покраснение);
- Появляются другие тревожные симптомы – одышка, ощущение давления в груди, повышение температуры.
Если вы не уверены, что отеки – это безвредное явление, обязательно проконсультируйтесь со специалистом. Только врач сможет определить, требует ли ситуация срочного вмешательства или достаточно плановой консультации.
Отеки в жаркую погоду – это часто результат естественных процессов терморегуляции и потери жидкости. В большинстве случаев они не опасны и проходят сами. Но при появлении подозрительных симптомов или общем ухудшении самочувствия не откладывайте визит к врачу.
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