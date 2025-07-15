Парамедик получил более 10 лет тюрьмы за тайное введение женщине абортивного препарата

В Шотландии громкий судебный процесс завершился осуждением 44-летнего парамедика Стивена Дугана к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы. Его обвинили в том, что он, без ведома и согласия женщины, во время интимной близости ввел ей препарат для прерывания беременности.

Дуган, который занимал руководящую должность в Шотландской службе скорой помощи, познакомился с женщиной во время отпуска в Испании в 2021 году, несмотря на то, что был женат, пишет 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

Также на тему 108 лет жажды жизни: испанка раскрыла рецепт долголетия и назвала обязательный напиток

Между ними завязались отношения на расстоянии, и в марте 2023 года женщина узнала, что беременна и приехала в Эдинбург, чтобы встретиться с Дуганом.

Как мужчина сделал женщине аборт без согласия?

Во время добровольного сексуального контакта в его квартире, парамедик тайком применил средство для медикаментозного аборта, что стало настоящим потрясением для женщины. После этого Дуган убеждал ее скрыть правду от врачей, поскольку боялся уголовной ответственности.

Пострадавшая вместе с сестрой обратилась к медикам, где ей подтвердили, что произошел выкидыш. Впоследствии она обратилась с жалобой в службу скорой помощи, которая инициировала расследование. В суде также выяснилось, что в день, когда женщина сообщила о беременности, Дуган искал информацию об абортивных препаратах через рабочую компьютерную сеть.

Какую ответственность понесет медик?

В июне 2024 года мужчина признал свою вину по нескольким пунктам, включая сексуальное насилие, умышленное введение препарата с целью прерывания беременности и причинение аборта.

Судья подчеркнул, что действия Дугана нанесли жертве глубокую длительную психологическую травму. Суд вынес приговор - более 10 лет лишения свободы.