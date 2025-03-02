Остеопороз – это заболевание, которое приводит к ослаблению костей, делая их более хрупкими и склонными к переломам. Риск развития болезни возрастает с возрастом, но правильный образ жизни и раннее выявление могут помочь в ее профилактике и контроле.

Невидимая угроза: как распознать остеопороз: как распознать остеопороз

Специалисты называют остеопороз "тихой болезнью", поскольку он не проявляется никакими симптомами, пока не происходит перелом, информирует 24 Канал со ссылкой на Ехргеѕѕ.

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Остеопороз не вызывает общих болей или дискомфорта, а основная опасность заключается именно в высоком риске переломов,

– объяснила медсестра Кирсти Карн из Королевского общества остеопороза.

Особенно опасны, по словам медика, компрессионные переломы позвоночника, которые могут привести к уменьшению роста и искривления позвоночника

Женщины в группе риска

Женщины чаще мужчин сталкиваются с остеопорозом из-за физиологических особенностей. Дело в том, что женские кости имеют меньшую плотность, а уровень эстрогена, который защищает костную ткань, снижается после менопаузы, что ускоряет потерю костной массы.

Заметьте. Беременность и грудное вскармливание также могут временно уменьшать уровень кальция в организме.

Остеопороз – не только о старости: что повышает риск

Хотя возраст является ключевым фактором, есть и другие причины развития остеопороза:

Наследственность – если в вашей семье были случаи болезни, риск возрастает.

Дефицит кальция и витамина D – недостаточное их потребление негативно влияет на прочность костей.

Вредные привычки – курение и чрезмерное употребление алкоголя уменьшают плотность костей.

Сидячий образ жизни – отсутствие физической активности замедляет формирование новой костной ткани.

Как узнать, есть ли у вас остеопороз Диагноз обычно устанавливают с помощью денситометрии (DXA-сканирование) – специального рентгеновского исследования, которое измеряет плотность костной ткани. Если у вас уже были переломы или есть другие факторы риска, врач может назначить лечение без дополнительных анализов.

Как предотвратить остеопороз