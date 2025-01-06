В некоторых случаях достаточно внести изменения в образ жизни для облегчения симптомов. Иногда нужно лишь временное обезболивание, а в самых сложных случаях может понадобиться операция, сообщает 24 Канал со ссылкой на Mayo Clinic.

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Причины боли в тазобедренном суставе

Тазобедренный сустав – это соединение между бедренной костью и тазом. Верхняя часть бедренной кости, называемая головкой, имеет шарообразную форму и расположена в чашевидной впадине таза.

При дисплазии ТБС впадина оказывается недостаточно глубокой, что приводит к ненадежному удержанию головки бедренной кости. В тяжелых случаях это может повлечь вывих, когда кость выходит из впадины.

Обычно дисплазия выявляется в раннем детском возрасте, что позволяет корректировать развитие суставов. Однако иногда это состояние может проявиться в подростковом возрасте, вызывая повреждение окружающего мягкого хряща – разрыв бедренной губы.

Дисплазия ТСС часто предшествует остеоартриту, известному как коксартроз. Это происходит из-за того, что контакт головки с вертлужной впадиной происходит по меньшей площади, что ускоряет износ хряща.

Коксартроз может развиваться и у людей без дисплазии, но чаще всего это происходит после 60 лет.

Симптомы дисплазии тазобедренного сустава и коксартроза

Среди основных признаков дисплазии можно выделить:

укорочение ноги с пораженной стороны;

хромота;

ограничение подвижности сустава;

боль в паху.

Проявления коксартроза включают:

боль;

ограничение подвижности;

утреннюю скованность;

треск в суставе;

хромоту.

При наличии подобных симптомов важно обратиться к врачу-ортопеду.

Лечение коксартроза и дисплазии тазобедренного сустава

Физиотерапия является рекомендованным методом реабилитации для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата. Лечебная физкультура (ЛФК) применяется как при дисплазии ТБС, так и при коксартрозе.

Существует множество исследований, которые подтверждают эффективность ЛФК для лечения коксартроза у взрослых. Это может объясняться тем, что дисплазия в большинстве случаев лечится в детстве с использованием ортезов, гипсовых повязок или хирургических методов.

Кокрейновский обзор показал, что физические упражнения способствуют уменьшению боли и улучшению функциональности сустава у пациентов с остеоартритом тазобедренного сустава. Метаанализ, включающий 1200 участников, подтвердил, что лечебная физкультура, особенно с акцентом на укрепление мышц, эффективно снижает боли у пациентов с коксартрозом.

Другой подход к терапии боли - это внутрисуставные инъекции. Для этого используют:

кортикостероиды;

гиалуроновую кислоту;

обогащенную тромбоцитами плазму.

Кортикостероиды продемонстрировали наибольшую эффективность, обеспечивая облегчение боли до 12 недель. Однако эффективность гиалуроновой кислоты в литературе противоречива. Она может быть более эффективной, чем обогащенная тромбоцитами плазма, но менее эффективной по сравнению с кортикостероидами. Гиалуроновую кислоту и плазму используют у пациентов, которым противопоказаны инъекции стероидов.

Сравнивать упражнения и инъекции неправильно: физическая активность рекомендована всем, тогда как инъекции назначаются как следующий этап лечения, если боль мешает повседневной жизни.

Инъекции могут иметь побочные эффекты, такие как боль в месте укола и воспаление сустава, поэтому врач оценивает возможные преимущества и риски перед назначением. Эффект от инъекций может длиться несколько недель или месяцев, но в период между курсами важно продолжать выполнять физические упражнения.

Дополнительные методы лечения включают: