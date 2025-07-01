Сколько спать, чтобы не навредить здоровью

Сон – не только источник энергии, но и ключ к крепкому здоровью. Однако последние научные данные подтвердили, что и недосып, и чрезмерный сон могут быть связаны с повышенным риском для жизни.

Согласно новому обзору, опубликованному в Medical Xpress, много сна, более 9 часов в сутки – может навредить не меньше, чем его недостаток, передает 24 Канал. Ученые проанализировали результаты 79 предыдущих исследований, в которых в течение года или более наблюдали за тысячами людей, чтобы выяснить, как продолжительность сна влияет на здоровье и долголетие.

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Где граница между пользой и риском?

Результаты поразили исследователей. Они обнаружили, что те, кто спал менее 7 часов, имели на 14% выше риск смерти, чем те, кто спал 7 – 8 часов. В то же время у тех, кто спал более 9 часов, риск был еще больше – на 34% выше.

То есть чрезмерный сон тоже не стоит считать признаком хорошего здоровья.

В чем может быть причина?

Дело в том, что длительный сон не обязательно является первопричиной проблем. Часто это – симптом уже имеющихся хронических болезней или состояний, которые истощают организм. Например, люди с депрессией, нарушением обмена веществ, болью или побочными эффектами от лекарств могут спать дольше, пытаясь компенсировать плохое качество сна.

Кроме того, на продолжительность сна влияют и поведенческие факторы, такие как малоподвижный образ жизни, лишний вес, курение. Эти факторы тоже могут ухудшать сон, или увеличивать потребность в нем.