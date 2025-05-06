Операцию проводили в 2024 году, и через год после вмешательства рак не вернулся, сообщает The Washington Post, передает 24 Канал.

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История болезни девушки

Проблемы со здоровьем у Карлы начались еще два года назад, когда она неожиданно почувствовала нарушение зрения - во время уроков вождения девушка заметила перед собой две машины вместо одной. Сначала врачи предположили проблемы со зрением, но обследование показало, что на глаз давит большая опухоль. У девушки диагностировали хордому – редкое онкозаболевание.

Первую операцию Карли сделали в апреле 2024-го. Чтобы добраться до опухоли, хирург Мохамед Лалиб удалил часть черепа. Но оказалось, что в теле девушки есть еще одна хордома – на шее, возле позвоночника. Из-за ее расположения стандартные методы операции были непригодны: доступ сзади был бы недостаточным, а через рот или нос – слишком рискованным.

Как удалось спасти Карлу

Поэтому врачи выбрали экспериментальный подходдобраться до опухоли через нижнюю глазницу, используя метод, который ранее испытывали только на анатомических образцах. Операцию провели 1 мая, ее проводили сразу несколько команд специалистов.

Сначала хирург через разрез в деснах и веках открыл доступ к глазнице, отодвинул глазное яблоко и удалил часть верхней челюсти. Затем специалисты провели инструменты через ноздри и веко к шейному отделу позвоночника. Опухоль удаляли поэтапно, осторожно обходя нервные ткани.

Для реконструкции лица использовали фрагмент кости из бедра и титановые пластины. После операции Карла перенесла еще одну – для стабилизации соединения между черепом и позвоночником. После полутора месяцев реабилитации девушка начала курс протонной терапии, чтобы уничтожить остатки раковых клеток.

Хотя Карла до сих пор носит шейный фиксатор и испытывает боль, последнее обследование в марте 2025 года не выявило следов болезни. По словам врача, ее прогноз – "замечательный".