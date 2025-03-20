Почему нельзя полностью отказываться от соли
- Чрезмерное сокращение потребления соли может привести к обезвоживанию, уменьшению объема крови и резкому падению артериального давления.
- Нехватка натрия может вызвать мышечную слабость, головокружение, нарушение пищеварения и другие серьезные симптомы, включая судороги и коматозные состояния.
- Для поддержания здоровья рекомендуется потреблять одну чайную ложку соли в день, учитывая ее наличие во многих продуктах.
О вреде соли известно давно, поэтому многие люди стремятся уменьшить ее потребление, но недостаток натрия может быть еще опаснее, чем его избыток.
Многие врачи советуют ограничивать соль в рационе, но не все знают, что чрезмерное сокращение ее потребления может нанести организму серьезный вред, сообщает 24 Канал со ссылкой на Daily Record.
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Для чего нужна соль
Гастроэнтеролог Саураб Сетхи объяснил, к чему может привести длительный отказ от соли. По его словам, натрий, который содержится в соли, является важным электролитом, что помогает организму удерживать воду.
При значительном снижении уровня натрия человек рискует столкнуться с сильным обезвоживанием. Это может привести к уменьшению объема крови и резкому падению артериального давления. Эксперт добавил, что тяга к соленой пище возникает именно тогда, когда организму не хватает натрия.
Признаки нехватки натрия
Нехватка соли также может проявляться в виде таких проблем, как мышечная слабость, головокружение, предобморочные и обморочные состояния. Кроме того, дефицит натрия может нарушить работу желудочно-кишечного тракта, ухудшить пищеварение, ослабить здоровье печени и препятствовать усвоению необходимых питательных веществ.
Для поддержания здоровья большинства людей достаточно одной чайной ложки соли в день. При этом добавлять соль в блюда специально совсем не обязательно, ведь она уже содержится во многих продуктах, в том числе и обработанных,
– отмечает специалист.
Нехватка натрия в легкой или умеренной форме может вызвать такие симптомы:
- тошнота и рвота;
- головная боль;
- ощущение усталости и упадка сил;
- мышечные судороги или слабость;
- затруднение концентрации внимания, спутанность сознания;
- головокружение, вплоть до обморока.
При серьезном дефиците натрия возможны:
- судороги;
- галлюцинации;
- потеря сознания;
- кома.
Таким образом, важно не только избегать избытка соли, но и следить за тем, чтобы ее уровень в рационе был достаточным для поддержания здоровья.
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