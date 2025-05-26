Онкоген по наследству: 67 детей зачаты от донора с опасной мутацией

В Европе зафиксировали тревожный случай: донор спермы, который оказался носителем редкой мутации гена TP53, стал биологическим отцом по меньшей мере 67 детей в восьми странах. Эта мутация связана с развитием тяжелой наследственной формы рака –синдрома Ли-Фраумени.

Уже 10 детей, зачатых с помощью спермы этого донора, заболели различными формами онкологии, включая лейкемию и неходжкинскую лимфому. Проблему обнаружили после того, как несколько семей сообщили медучреждениям о диагностированном у детей раке, сообщает 24 Канал со ссылкой наThe Guardian,

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Мутацию не заметили во время первичного скрининга в 2008 году, поскольку в то время ее еще не относили к онкогенным. Донор остается клинически здоровым, но генетическое обследование показало: у 23 из 67 детей обнаружили ту же мутацию TP53.

Продолжается расследование

Специалисты рекомендуют детям с этим генетическим изменением регулярные МРТ-обследования всего тела, а во взрослом возрасте – груди и органов брюшной полости. Ситуация вызвала волну расследований в педиатрических и генетических центрах по всей Европе.

Этот случай снова поднимает вопрос отсутствия общеевропейских правил, которые бы ограничивали количество потомков от одного донора. Эксперты отмечают не только потенциальные социальные и психологические последствия, но и серьезную угрозу для здоровья.

"Нужно четкое европейское регулирование. Один донор не должен становиться биологическим отцом для десятков детей в разных странах. Мы говорим о массовом распространении генетической угрозы", – заявила доктор Эдвиж Каспер из университетской больницы Руана (Франция).

Заметьте. Это не первый подобный случай. В Нидерландах донор спермы уже стал героем скандала после того, как выяснилось, что может быть отцом более 1 100 детей.