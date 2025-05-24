Новое исследование из Южной Кореи показало, что повышенная кислотность питания может быть связана с более высоким риском рака желудочно-кишечного тракта. Ученые проанализировали привычки более 11 тысяч человек, чтобы выявить эту связь, информирует 24 Канал.

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Почему кислотность рациона имеет значение

На первый взгляд кажется, что pH-уравновешивание – не наше дело. Ведь организм сам поддерживает необходимый уровень кислотно-щелочного баланса, и колебания pH крови редко выходят за пределы нормы.

Но ученые все чаще говорят о "кислотной нагрузке диеты" – то есть о суммарном влиянии продуктов, которые мы потребляем, на уровень кислотности в организме. Этот показатель не меняет pH крови напрямую, но может провоцировать метаболические сдвиги, которые влияют на здоровье.

Рационы с высокой кислотной нагрузкой – обычно те, что богаты на красное мясо, колбасы, сыры, сладости, газированные напитки, – создают метаболическую среду, благоприятную для хронического воспаления, которое уже давно признано одним из ключевых факторов развития рака.

Что можно сделать уже сейчас

Решение не всегда заключается в строгом "щелочном" питании – к тому же, такой диеты официальная медицина не поддерживает как научно обоснованную. Но уменьшить кислотную нагрузку можно просто: разнообразив рацион в пользу растительной пищи.

Вот несколько эффективных изменений, которые стоит попробовать:

Овощи – в каждый прием пищи. Добавьте к основным блюдам свежие или приготовленные на пару овощи. Брокколи, цветная капуста, шпинат и кабачки – особенно хороши в этом смысле.

Вместо перекуса колбасой – горсть орехов или яблоко.

Уменьшите потребление красного мяса до 1–2 раз в неделю, заменив его на бобовые, рыбу или птицу.

Пейте больше воды – она помогает организму выводить избыток кислот и поддерживает работу почек.

Почему средиземноморская диета – хорошая идея

Средиземноморская диета не является строго "щелочной", но именно она сегодня имеет наибольшую доказательную базу в вопросах профилактики хронических заболеваний, включая онкологию. Она сочетает высокую долю овощей, фруктов, оливкового масла, бобовых и цельнозерновых с умеренным потреблением мяса, молочных продуктов и алкоголя. Именно такой баланс позволяет снизить кислотную нагрузку, не теряя вкуса и сытости.

Важно. Здоровое питание – это не о диетах или запретах, а о долговременном стиле жизни, который поддерживает все системы организма. И хотя наше тело способно самостоятельно справляться с колебаниями pH, не стоит проверять эту систему на прочность ежедневным избытком обработанной пищи.

Уменьшите долю "кислых" продуктов в рационе, добавьте больше растительных – и вы не только поддержите кислотно-щелочное равновесие, но и сделаете реальный вклад в снижение риска хронических заболеваний.