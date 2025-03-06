Об этом она сообщила на своей странице в Facebook, подчеркнув: "я не прекращаю своей борьбы за то, чтобы Украина выстояла, передает 24 Канал.

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Сухорукова покидает должность

Сухорукова вспомнила, что вопреки ожиданиям исчезновения Украины в феврале 2022 года не произошло. Она также отметила, что победа зависит от каждого и призвала забыть о политических играх, собственные амбиции и неэффективный менеджмент, который отвлекает внимание от фронта.

Я делала все, чтобы поддержать тех, кто на передовой, и буду продолжать это делать. Наша команда также не останавливается и в дальнейшем будет работать исключительно ради победы, сохраняя фокус на фронте - независимо от того, где именно они продолжат службу,

– отметила Сухорукова.

Кто возглавит департамент

Она добавила, что новым главой Департамента здравоохранения при Минобороны представили майора медицинской службы, начальника Передового хирургического отделения Военно-медицинского клинического центра Южного региона Дмитрия Самофалова.

Ранее министр обороны Рустем Умеров решил изменить организационно-штатную структуру Департамента здравоохранения, в частности с 31 января 2025 года ввести военную должность вместо гражданской. В департаменте отмечали, что такое нововведение и станет причиной увольнения Оксаны Сухоруковой.