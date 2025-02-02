Человеческое тело обновляется каждые 7 лет – так ли это

Популярное утверждение о том, что все клетки человеческого тела полностью обновляются каждые 7 лет, оказалось научно неточным. Ученые объяснили, почему все значительно сложнее.

Миф о полном обновлении клеток каждые 7 лет опровергнут исследователями, информирует 24 Канал со ссылкой на IFL Science.

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Гипотеза возникла после исследования 2005 года, в котором использовали новую методику определения возраста клеток. Один из его авторов, исследователь стволовых клеток из Каролинского института Йонас Фрисен, предположил, что средний возраст клеток организма взрослого человека может составлять от 7 до 10 лет.

Новые данные по гипотезе об обновлении клеток

Сейчас ученые считают, если бы все клетки в организме имели одинаковую структуру и функции, можно было бы предположить, что они обновляются синхронно. Однако человеческое тело состоит из многих типов клеток, и каждый из них имеет свой собственный цикл обновления.

Например, клетки, выстилающие слизистую оболочку желудка, восстанавливаются всего за 2 – 3 дня, ведь они постоянно контактируют с агрессивной средой желудочной кислоты.

Клеткам желудочно-кишечного тракта нужно немного больше времени – 4 – 5 дней. Они составляют значительную долю общего клеточного обновления организма, поскольку ежедневно в теле человека отмирает около 300 миллиардов клеток.

Зато эритроциты живут примерно 120 дней.

А нейроны, являющиеся основными клетками нервной системы, могут функционировать на протяжении всей жизни человека, если не подвергаются повреждениям.

Таким образом, процесс обновления клеток в теле происходит постоянно, но с разной скоростью для разных типов клеток. Поэтому утверждение о полной замене всех клеток каждые 7 лет является не более чем мифом.