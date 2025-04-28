На сегодня существует несколько ключевых теорий возникновения болезни Паркинсона. Некоторые специалисты предполагают, что значительную роль в этом играют тау-белки. Другие указывают на белок альфа-синуклеин, который накапливается в виде телец Леви в мозговых клетках, нарушая их функционирование, сообщает 24 Канал со ссылкой на Neuron.

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Еще одной из причин может быть дефицит дофамина – нейромедиатора, который передает сигналы в центральной нервной системе. Таким образом, болезнь Паркинсона, вероятно, обусловлена комплексным взаимодействием многих факторов.

Новое исследование болезни Паркинсона

В нормальном состоянии клетки избавляются от поврежденных органелл и лишних белков, в частности патологического альфа-синуклеина. Этот процесс называется аутофагией. Однако при болезни Паркинсона этот механизм нарушается. Специалисты из Кембриджского университета из Исследовательского института деменции обнаружили причину таких сбоев.

Проводя эксперименты на клетках мозга людей, мышей и рыбок данио-рерио, ученые установили связь между гиперактивацией фермента ACLY и нарушением процесса аутофагии. Чрезмерная активность фермента снижает эффективность удаления токсичных белков, таких как альфа-синуклеин, что приводит к их накоплению.

Переключатель болезни Паркинсона

Фермент ACLY, по сути, действует как переключатель, запускающий изменения в клетках мозга. Используя соединения, блокирующие активность этого фермента, исследователи смогли восстановить аутофагию и уменьшить токсичность альфа-синуклеина в клетках.

Несмотря на то, что ингибиторы фермента ACLY уже известны и хорошо изучены, они не способны пересекать гематоэнцефалический барьер, который защищает мозг от проникновения большинства веществ из кровотока. Поэтому пока эту гипотезу не удалось проверить in vivo.

Впрочем, ученым удалось выявить один из механизмов, запускающих патологические процессы в нейронах при болезни Паркинсона. Эти исследования в перспективе могут привести к созданию препаратов, которые не только облегчат состояние пациентов, но и, возможно, помогут полностью преодолеть это заболевание.