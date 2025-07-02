Почему вам нужно есть яблоки каждый день: какую пользу можно получить

Известное выражение "яблоко в день –и врач не нужен" имеет под собой научную подоплеку. Как утверждают ученые, яблоки не просто вкусный перекус, а настоящее сокровище для нашего организма благодаря высокому содержанию клетчатки, полифенолов и антиоксидантов.

Американские исследователи изучили данные более 8 тысяч взрослых, которые в течение четырех лет фиксировали, что они ели в течение суток. Только 753 респондента признались, что съедают хотя бы одно яблоко ежедневно, пишет 24 Канал со ссылкой на JAMA.

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Почему нужно есть яблоки каждый день

Сравнение показало: среди любителей яблок 39% наведывались к врачу не более одного раза в год. Для остальных этот показатель был почти таким же – 33,9%. То есть, сама по себе привычка есть яблоки не гарантирует более редких визитов к врачу.

Однако дальше оказалось интересное. Те, кто регулярно лакомился яблоками, чаще обходились без назначенных врачом медикаментов. А если употреблять два яблока ежедневно, это может несколько снизить уровень "плохого" холестерина – именно такая тенденция прослеживается в исследованиях.

Почему яблоки полезны

Основная ценность яблок – в их влиянии на микробиом кишечника. Клетчатка в составе яблок – это пища для полезных бактерий, которые поддерживают иммунитет, участвуют в регуляции веса и даже влияют на риск развития рака.

Антиоксиданты, в частности полифенолы, борются с вредными свободными радикалами, что вероятно уменьшает темпы старения и риск онкологических заболеваний. Опыты доказали: полифенолы яблок могут продлить жизнь экспериментальных животных на 5–8%.

Отдельного внимания заслуживает кожура яблока. Она содержит уникальный полифенол – флоридзин. Это вещество тормозит усвоение глюкозы кишечником, помогая избегать резких скачков сахара в крови и уменьшать нарушение жирового обмена. Часто именно эти два фактора являются причинами преждевременного старения организма.

Не менее важны флавоноиды, содержащиеся в яблоках. Они снижают риск развития рака прямой и толстой кишки, а также помогают сохранять ясность ума и хорошую память в пожилом возрасте.

Таким образом, обычное яблоко – не только приятный перекус, но и мощный союзник в заботе о здоровье.