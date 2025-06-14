В мире снова активно распространяется COVID-19 – новый подвид, который имеет одну особенность

В мире фиксируют распространение нового варианта COVID-19 – "Нимбус". Его обнаружили в более чем 20 странах. И хотя большинство симптомов не отличаются от привычного течения коронавируса, есть одна особенность.

Что известно о новом подвиде

Официально новый подвид COVID-19 называется NB.1.8.1, он принадлежит к "семейству Омикрон", сообщает IFLScience, передаёт 24 Канал.

Смотрите также Биологическая бомба: почему рынки диких животных – опасная зона

Симптомы Нимбуса:

кашель;

заложенность носа;

головная боль;

усталость;

боль в горле;

лихорадка (не обязательно);

желудочно-кишечные проблемы, например тошнота и диарея.

Важно. То, как проявляется коронавирус зависит от особенностей организма, а также наличия прививки. Вакцинация против COVID-19 все еще эффективна против нового варианта "Нимбуса".

Особенность "Нимбуса"

Однако есть одна особенность в том, как болеет человек в случае инфицирования этим вариантом вируса. Медики фиксируют частые жалобы пациентов относительно острой боли в горле.

Кроме того, вирусологи предположили, что "Нимбус" может распространяться легче, чем предыдущие варианты. Зато нет оснований считать, что он будет вызывать более тяжелое течение.