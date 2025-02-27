Что такое железодефицитная анемия – симптомы и лечение низкого гемоглобина
Железодефицитная анемия – это состояние, при котором в организме снижается уровень гемоглобина и количество эритроцитов вследствие нехватки железа. Объясняем, какие последствия это может иметь и как его одолеть.
Железо является ключевым компонентом гемоглобина.– белка, который отвечает за транспортировку кислорода в ткани. При нехватке железа организм не способен синтезировать достаточное количество гемоглобина., сообщает 24 Канал со ссылкой на NHS.
Также на тему Язва желудка: причины, симптомы, осложнения и лечение
Причины развития железодефицитной анемии
Среди основных факторов, которые могут вызвать развитие этого заболевания, выделяют:
- диеты с недостаточным содержанием железа;
- кровопотери, возникающие в результате травм, обильных менструаций или хронических кровотечений в желудочно-кишечном тракте;
- состояния, которые сопровождаются повышенной потребностью организма в железе, например периоды активного роста у детей, беременность или лактация;
- нарушение всасывания железа в пищеварительной системе, связаны с хирургическими вмешательствами или заболеваниями желудочно-кишечного тракта.
Также существуют группы риска, у которых вероятность развития железодефицитной анемии выше:
- женщины;
- дети;
- люди, которые придерживаются вегетарианской диеты;
- постоянные доноры крови.
Симптомы железодефицитной анемии
Для железодефицитной анемии характерны два основных синдрома: гипоксический и сидеропенический.
Гипоксический синдром связан с кислородным голоданием тканей и органов, что характерно и для других видов анемии. К проявлениям этого состояния относятся:
- ощущение сильной усталости, слабость;
- учащенное сердцебиение (тахикардия);
- головокружение;
- одышка;
- бледность кожи и слизистых.
Сидеропенический синдром возникает из-за отсутствия железа в тканях и характерен исключительно для этого типа анемии. Его признаками являются:
- пикацизм – желание употреблять несъедобные вещества (например, мел, глину и т.п.);
- воспаление языка (глоссит);
- трещины и язвы на губах (хейлит);
- ломкость, расслоение и деформация ногтей (койлонихия)
Хроническая форма железодефицитной анемии может сопровождаться синдромом Пламмера.– Винсона, что проявляется нарушением глотания из-за утолщения стенок пищевода.
Другие возможные симптомы анемии:
- синдром беспокойных ног (желание двигать ногами в покое);
- обострение сердечно-сосудистых заболеваний, таких как стенокардия;
- расстройства работы желудочно-кишечного тракта, например развитие хронического гастрита или нарушение всасывания нутриентов в кишечнике.
Диагностика железодефицитной анемии
Основным методом диагностики железодефицитной анемии является общий анализ крови. На что следует обратить внимание:
- снижение уровня гемоглобина и количества эритроцитов;
- уменьшение объема эритроцитов;
- низкий уровень ферритина– запаса железа в организме;
- повышение общей железосвязывающей способности сыворотки;
- понижение гематокрита.
Для уточнения диагноза и выявления причин анемии необходима консультация врача, а также, при необходимости, дополнительные обследования: эндоскопия желудка, колоноскопия, Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и малого таза.
Лечение железодефицитной анемии
Основным методом лечения железодефицитной анемии является прием препаратов железа в форме таблеток, сиропов или растворов для внутривенного введения. Выбор препарата зависит от тяжести заболевания, общего состояния пациента и наличия сопутствующих заболеваний.
При тяжелой форме анемии может потребоваться гемотрансфузия (переливание крови). Однако этот метод не устраняет причину заболевания, а лишь временно упрощает симптомы.
Для профилактики необходимо устранение причин, приводящие к снижению уровня гемоглобина, например обильных менструаций или кровотечений в желудочно-кишечном тракте.
Также рекомендуется увеличить в рационе количество продуктов., богатых железом. В то же время следует помнить, что смена питания только вспомогательным, а не основным методом лечения железодефицитной анемии.
Важно! Этот материал носит исключительно информационный характер и не может являться основой для постановки диагноза или медицинских выводов. Публикации на сайте основаны на последних актуальных и научно обоснованных исследованиях в области медицины. Если Вас беспокоят проблемы со здоровьем, обязательно обратитесь к врачу.