В США мужчина погиб из-за того, что зашел в кабинет, когда там работал МРТ аппарат
- В штате Нью-Йорк 61-летний мужчина погиб после того, как вошел в кабинет для МРТ во время работы аппарата через металлическую цепочку на своем теле.
- МРТ аппараты используют мощные магниты, которые могут затянуть в свою зону действия металлические предметы, поэтому важно предупреждать о наличии металла или имплантов в теле перед процедурой.
- Другие случаи травмирования из-за МРТ включают гибель шестилетнего мальчика в 2001 году и медсестры в 2023 году из-за проникновения металлических предметов в магнитное поле аппарата.
В штате Нью-Йорк произошла чрезвычайная трагедия – 61-летний мужчина погиб после того, как вошел в кабинет для магнитно-резонансной томографии (МРТ) во время работы аппарата.
Металлическая цепочка на его теле стала причиной рокового несчастного случая: мощное магнитное поле притянуло украшение, и мужчина получил серьезные травмы, от которых впоследствии скончался в больнице. Об инциденте сообщает издание The Washington Post, передает 24 Канал.
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Как работает МРТ
МРТ – высокотехнологичный метод диагностики, который позволяет получить подробные трехмерные изображения внутренних органов и тканей без вредного облучения. Аппарат работает благодаря сильным магнитам и радиочастотным импульсам, поэтому во время обследования пациент должен находиться внутри сканера абсолютно неподвижно.
Специалисты из Национального института биомедицинской визуализации и биоинженерии США предостерегают: магнитное поле МРТ настолько мощное, что может затянуть в свою зону действия даже тяжелые металлические предметы – например, инвалидную коляску.
Именно поэтому перед процедурой очень важно предупредить медицинских работников о наличии металла или имплантов в теле, таких как кардиостимуляторы или слуховые аппараты. Людям с подобными устройствами часто вообще не рекомендуют проходить МРТ.
Другие случаи травмирования из-за МРТ
К сожалению, это не первый трагический случай в США, связанный с МРТ. Так, в 2001 году шестилетний мальчик погиб после того, как во время сканирования в магнитное поле попал баллон с кислородом. А в 2023 году в Калифорнии медсестра умерла, оказавшись зажатой между аппаратом и больничной койкой.
Безопасность во время МРТ зависит не только от врачей, но и от внимательности пациентов. Не забывайте сообщать обо всех металлических предметах и устройствах в своем теле перед проведением исследования.
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