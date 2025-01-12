Неалкогольная жировая болезнь печени: что это и почему возникает

Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) является общим термином, охватывающим различные заболевания, при которых в клетках печени происходит накопление жира.

В большинстве случаев жировая болезнь протекает бессимптомно. Некоторые пациенты могут чувствовать усталость, а также дискомфорт или боль в верхней правой части живота, сообщает 24 Канал со ссылкой на Mayo Clinic.

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Причины возникновения неалкогольной жировой болезни печени

Точные причины этого состояния остаются невыясненными. Однако известно, что накоплению жира в печени способствуют следующие факторы:

Избыточный вес или ожирение.

Инсулинорезистентность, когда клетки не реагируют на инсулин, что приводит к недостаточному усвоению глюкозы.

Повышенный уровень сахара в крови, что может свидетельствовать о предиабете или сахарном диабете второго типа.

Высокий уровень жиров в крови, в частности триглицеридов.

У некоторых людей этот избыток жира может действовать на печень как токсин, вызывая воспаление и приводя к образованию рубцовой ткани.

К факторам риска относятся: повышенный уровень холестерина, метаболический синдром, гипертония, синдром поликистозных яичников, апноэ во время сна, курение, сахарный диабет второго типа, а также недостаточная функция щитовидной железы и гипофиза.

Симптомы неалкогольной жировой болезни печени

У части людей с НАЖБП может развиться неалкогольный стеатогепатит – тяжелая форма, которая сопровождается воспалением печени и может привести к ее рубцеванию, циррозу и печеночной недостаточности.

Симптомы неалкогольного стеатогепатита и цирроза печени могут быть следующие:

Вздутие живота (асцит);

Расширенные кровеносные сосуды на коже;

Увеличение селезенки;

Красные ладони;

Желтуха (пожелтение кожи и глаз).

Лечение неалкогольной жировой болезни печени

К сожалению, специфических медикаментов для лечения жировой болезни печени не существует. Основной подход к терапии заключается в ведении здорового образа жизни, частности:

Похудение – целевой индекс массы тела должен находиться в диапазоне от 18,5 до 24,9. Потеря более 10% массы тела может помочь уменьшить количество жира в печени.

Соблюдение диеты, богатой фруктами, овощами, белками и углеводами с низким содержанием жиров, сахара и соли. Рекомендуется также уменьшить размеры порций.

Регулярная физическая активность – не менее 150 минут в неделю умеренных аэробных упражнений, таких как быстрая ходьба, велоспорт, танцы или прогулки. Все виды активности могут способствовать улучшению состояния, даже при отсутствии значительной потери веса.

Отказ от курения для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Хотя алкоголь непосредственно не вызывает неалкогольную жировую болезнь печени, он может ухудшить ситуацию. Поэтому врачи советуют уменьшить потребление алкоголя или вовсе от него отказаться.