Для многих людей сезонная аллергия – настоящее испытание: постоянный насморк, чихание, заложенность носа. В борьбе с этими симптомами могут помочь назальные фильтры - компактные устройства, созданные для защиты слизистой носа от аллергенов. Но насколько они действительно эффективны и безопасны?

Назальный фильтр – это компактное устройство, предназначен для защиты слизистой оболочки носа от воздействия аллергенов. Принцип его действия заключается в использовании тонкой волокнистой или пористой сетки, которая плотно прилегает к краям ноздрей и задерживает аллергены, попадающие в воздухе во время вдоха, пишет 24 Канал по ссылке American Academy of Allergy, Asthma & Immunology.

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Как действуют назальные фильтры?

Такие фильтры универсальны: их можно использовать как дома, так и на улице. Устройство не вызывает побочных эффектов, является безопасным для здоровья и продается без рецепта – приобрести его можно и в аптеках, и на популярных маркетплейсах.

Однако при покупке онлайн важно быть внимательным: выбирайте фильтры только у проверенных продавцов – производителей или медицинских компаний. Не лишним будет проверить документы, подтверждающие качество товара, например, свидетельство о государственной регистрации медицинского изделия или сертификат соответствия стандартам.

На что обратить внимание при покупке?

Выбирая назальный фильтр, обратите внимание на несколько важных моментов:

Насколько эффективно устройство задерживает аллергены; Удобно ли его носить длительное время; Легко ли вставлять и доставать фильтр самостоятельно.

Понять, насколько фильтр удобен и эффективен, можно только во время практического использования – это часто вопрос личных предпочтений.

Насколько эффективны назальные фильтры?

Что касается научных исследований, то информации о работе назальных фильтров пока немного. В то же время результаты систематического обзора и метаанализа, опубликованных в 2020 году, свидетельствуют о том, что назальные фильтры, как и другие барьерные методы защиты, способны облегчать симптомы аллергии.

Подобные выводы сделаны и в исследовании 2015 года: у людей с аллергическим ринитом наблюдалось уменьшение симптомов, а сами участники высоко оценили удобство этих устройств.

Назальный фильтр – это простой и безопасный способ уменьшить влияние аллергенов на слизистую оболочку носа. Его можно использовать как в помещении, так и на открытом воздухе; устройство не вызывает дискомфорта и доступно без рецепта. Несмотря на то, что научных исследований по этой теме пока недостаточно, имеющиеся данные подтверждают потенциальную пользу назальных фильтров для людей, страдающих аллергическим ринитом.