Можно ли научиться радоваться жизни

Бытует мнение, что радость к жизни – это исключительно индивидуальное ощущение, которое каждый воспринимает по-своему. И действительно, для кого-то это громкий смех с друзьями, для другого – тихие вечера за любимым занятием.

В психологии это явление называют "субъективным счастьем" – то есть тем, как человек сам оценивает свое счастье и удовлетворенность жизнью, пишет 24 Канал со ссылкой на BMC.

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Психологи выделяют две основные части субъективного счастья:

Аффективное счастье – соотношение приятных и неприятных эмоций. То есть, каких эмоций в жизни больше – положительных или отрицательных.

Когнитивное счастье – общая оценка человеком своей жизни или отдельных ее сфер: работы, отношений, собственных достижений.

Исследователи пытаются найти универсальный рецепт радости – определить факторы, которые сильнее всего влияют на ощущение счастья. Пока что эта задача остается открытой, ведь формула счастья у каждого своя. То, что приносит удовольствие одному, может быть неважным для другого.

Как развивать способность радоваться жизни _COPY как развивать способность радоваться жизни

Радость к жизни – это не только удача, но и навык, который можно развивать. Как и любой другой навык, его нужно тренировать. Хорошая новость в том, что есть немало действенных способов сделать свою жизнь ярче и наполненным позитивом.

Вот несколько эффективных практик:

Практика благодарности. Привычка регулярно отмечать, за что вы благодарны, помогает повысить уровень счастья. Это может быть как простое осознание, так и ведение специального дневника. Просоциальное поведение. Поддерживая других, делая добрые поступки, помогая или делясь, мы не только улучшаем жизнь других, но и сами чувствуем больше положительных эмоций. Осознанность. Практики осознанности помогают замечать и принимать свои мысли и чувства, не позволяя негативу управлять вашим настроением и поведением. Когнитивно-поведенческая терапия. Она учит распознавать автоматические негативные мысли и отличать их от объективной реальности, что помогает снизить тревожность и повысить самооценку.

Когда стоит обратиться к специалисту

Если в течение длительного времени вы чувствуете апатию, потерю интереса к жизни, навязчивые негативные мысли, чувство безысходности или разочарования – это могут быть признаки психических расстройств, в частности депрессии. Не игнорируйте эти сигналы. Обратитесь за советом к психиатру, психотерапевту или психологу, если чувствуете, что нуждаетесь в поддержке.

Научиться радоваться жизни – реально. Регулярные практики и забота о своем психическом здоровье помогут вам чаще чувствовать радость и удовольствие. Но если самостоятельно справиться не удается, не откладывайте обращение к специалисту – своевременная помощь поможет вернуть вкус к жизни.