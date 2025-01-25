Это обнаружили в результате анализа частоты осложнений во время родов у женщин в Швеции до и после введения рекомендаций по индукции на 41 неделе или создания индивидуального плана родов не позднее 42 недели, сообщает 24 Канал со ссылкой на PLOS Medicine.

Также на тему Биологические часы на паузе: что нужно знать о криоконсервации яйцеклеток

Эти результаты подчеркивают, что активное наблюдение за беременностью на поздних сроках может существенно уменьшить вероятность смертей до и вскоре после рождения.

Борьба с переносом детей в Швеции

В 2020 году в Швеции начали действовать рекомендации по проведению индукции родов на 41 неделе беременности, поскольку после этого срока существенно возрастает угроза для плода, в частности гипоксия (недостаток кислорода). Ученые проанализировали данные 150 тысяч родов, которые произошли на 41 неделе и позже без планового кесарева сечения.

Часть из этих случаев произошла до введения рекомендаций, а часть – после. Данные сравнили между собой и с контрольной группой из 360 тысяч женщин, которые рожали на 39 – 40 неделях.

Стимулирование рождения положительно влияет на детей

Оказалось, что внедрение рекомендаций по индукции родов привело к повышению их частоты с 33,7 до 52,4%. В то же время частота мертворождений и детской смертности уменьшилась с 1,7 до 0,9 случая на 1000 родов, приблизившись к показателям своевременных родов на 39 – 40 неделях.

Однако ученые также зафиксировали незначительный рост частоты срочных кесаревых сечений, которые проводили уже после начала естественных родов. Эти результаты свидетельствуют о том, что индукция родов может быть относительно безопасным способом предотвращения смертности во время и после родов, однако важно информировать беременных о возможных рисках.