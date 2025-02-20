Отказ от интернета делает людей счастливее: сколько должен длиться перерыв

Ограничение использования интернета на смартфонах положительно влияет на психическое состояние и значительно улучшает способность концентрироваться на важных задачах.

Новое масштабное рандомизированное исследование, результаты которого опубликованы в журнале PNAS Nexus, проведенное исследовательской группой под руководством Ноя Кастело, продемонстрировало, что ограничение доступа к Интернету на смартфоне способствует повышению уровня счастья и сосредоточенности, передает 24 Канал.

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Новое исследование влияния интернета

В исследовании приняли участие 467 владельцев iPhone, которым предложили установить приложение, блокирующее доступ к Интернету на две недели. Однако согласились на эксперимент только 266 человек, а 119 участников смогли продержаться с блокировкой не менее 10 дней.

Анализ данных показал, что отключение Интернета сократило среднее время использования смартфона с 314 до 161 минуты в день. Такое сокращение привело к заметному улучшению психического состояния, повышению субъективного ощущения счастья и значительному увеличению способности концентрироваться.

Отказ от интернета влияет положительно на здоровье

Интересно, что у некоторых участников концентрация улучшилась до уровня, сравнимого со способностью к вниманию у людей на 10 лет моложе. Например, если способность сосредотачиваться у 40-летнего человека со временем ухудшилась, то после двух недель без доступа к Интернету его внимание стало таким же, как у 30-летнего.

Также наблюдалось уменьшение симптомов депрессии, причем эффект оказался даже более значимым, чем средний показатель от приема антидепрессантов. Важным является и то, что у участников, которые отключали Интернет в течение первых двух недель эксперимента, положительный эффект сохранялся даже через две недели после возвращения к привычному использованию смартфонов.

Ученые связывают это с увеличением времени, проведенного без гаджетов, уменьшением потребления медийного контента, улучшением социального взаимодействия, укреплением самоконтроля и повышением качества сна.