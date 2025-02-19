Умение запоминать снов может проявляться в самых разных ситуациях и у разных людей, однако специалисты стремятся найти общие закономерности, сообщает 24 Канал со ссылкой на Communications Psychology.

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Существуют исследования, где установлено, что те, кто проявляет интерес к сновидениям, а также любители дневного сна, тревожные личности, женщины и молодые люди чаще вспоминают свои сны утром. Однако данных все еще недостаточно.

Процесс осложняется тем, что во время сна память работает иначе: не редкость, когда человек помнит, что видел сон, но не может восстановить его детали. Такое явление называют "белым сном". Иногда воспоминания о сновидениях исчезают практически сразу после пробуждения, если не зафиксировать их письменно.

Новое исследование сновидений

В рамках эксперимента были привлечены 204 добровольца в возрасте от 18 до 70 лет. Все участники носили трекеры для мониторинга физической активности, а 42 из них дополнительно использовали портативные электроэнцефалографы.

Добровольцы отвечали на вопросы анкет о своих сновидениях, качестве их сна, тревожность и другие аспекты, а каждое утро в течение 15 дней фиксировали свои сновидения в дневниках. Полученные данные классифицировались по типам воспоминаний и анализировались с учетом множества факторов, таких как возраст и пол.

Что влияет на способность запоминать сны

Анализ подтвердил, что интерес к сновидениям, а также мечтательность играют значительную роль в запоминании снов. Кроме того, структура сна оказалась чрезвычайно важным фактором: чем длиннее фазы легкого сна и короче эпизоды глубокого сна, тем выше вероятность запомнить сновидения.

Однако предположения о влиянии пола и возраста подтвердились лишь частично. В сочетании с другими особенностями эти параметры выявляли интересные закономерности. Например, женщины, увлеченные сновидениями, чаще вспоминали свои сны. Пожилые люди, наоборот, реже запоминали свои сновидения после легкого сна, что может быть связано с изменениями памяти, которые сопровождают старение.

Ученые отметили, что заинтересованность в сновидениях оказалась ключевым предиктором способности вспоминать свои сны, но до конца не объяснила причин такого интереса. Возможно, те, кто ведет дневники снов, делают это из-за запоминающегося характера своих сновидений, а может, их интерес побуждает лучше запоминать.

В любом случае исследование показало, что воспоминания о снах не случайны: они зависят от личных предпочтений, когнитивных особенностей и свойств сна.