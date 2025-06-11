Без сверления и пломб: нашли новый и доступный способ борьбы с кариесом

Инновационный способ профилактики и лечения кариеса может изменить подход к стоматологии. Речь идет о жидкости с фтором, которую просто наносят на поверхность зуба – без болезненного сверления или применения агрессивных инструментов.

Такая процедура не только уничтожает вредные бактерии, вызывающие кариес, но и помогает зубной эмали восстанавливаться естественным путем, пишет 24 Канал со ссылкой на JAMA Network Open.

Также на тему Альвеолит после удаления зуба – почему возникает воспаление и как его лечить

Новое средство против кариеса

Благодаря простоте использования жидкости пациентам нужно посещать стоматолога только один-два раза в год, что особенно важно в регионах с высокой стоимостью медицинских услуг или дефицитом специалистов. Последние данные исследования указывают: этот метод обеспечивает не худшую защиту, чем традиционное пломбирование.

В ходе исследования, проведенного среди 1600 школьников, части детей удаляли пораженные участки кариеса ручными инструментами и устанавливали пломбы, а другим – наносили диаминфторид серебра, препарат, одобрен Всемирной организацией здравоохранения.

Более эффективный, чем пломбы

В течение четырех лет оказалось, что средний уровень поражения зубов среди тех, кому применяли жидкость, был ниже (38%) по сравнению с группой пломбирования (45%). Более того, у большей части детей с пломбами кариес появлялся снова, тогда как после лечения диаминфторидом серебра повторные случаи фиксировали у 45% школьников.

Исследователи отмечают: использование диаминфторида серебра с детского возраста является перспективным путем для сохранения зубов здоровыми даже во взрослой жизни.