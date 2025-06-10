Без сахара и калорий: насколько безопасны напитки с искусственными подсластителями

Многие люди выбирают безалкогольные напитки без сахара, считая их более безопасной альтернативой обычной газировке. Для здоровых людей умеренное потребление таких напитков, согласно современным данным, действительно не наносит вреда. Однако научные споры о влиянии низкокалорийных подсластителей на организм еще не завершены.

Состав и действие низкокалорийных напитков до сих пор активно изучаются во всем мире. Ученые пытаются установить связь между употреблением диетических газированных напитков и развитием различных заболеваний, но часто эти связи не такие прямые, как кажется на первый взгляд.

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Повышенный риск рака

В последние годы аспартам – популярный компонент диетических напитков – часто оказывается в центре дискуссий. Некоторые международные организации, такие как Международное агентство по исследованию рака (IARC), внесли аспартам к веществам, которые "могут быть канцерогенными для человека".

В то же время Комитет ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам (JECFA) обновил максимально допустимую суточную норму – 40 миллиграммов на килограмм веса в сутки. То есть, среднестатистическому взрослому человеку нужно выпить более 9 – 14 банок диетической колы в день, чтобы превысить этот лимит (исходя из содержания 200 – 300 мг аспартама в одной банке).

Однако Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) не соглашается с выводами о канцерогенности и считает аспартам безопасным в установленных нормах. Такого же мнения придерживаются в Канаде и Европейском агентстве по безопасности пищевых продуктов (EFSA). По данным Cancer Research UK, риск развития рака из-за искусственных подсластителей, в частности аспартам, крайне низкий, если не превышать разрешенные нормы.

В ряде исследований отмечают: между потреблением диетических напитков и определенными заболеваниями (например, ожирением или болезнями сердца) существует определенная корреляция. Но корреляция – это не доказательство причинно-следственной связи. Чтобы точно утверждать о вреде, нужно больше качественных, долгосрочных исследований.

Какие еще есть риски

Немало научных работ связывают потребление низкокалорийных газированных напитков с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний и проблем с почками. Диетические напитки, такие как кола, из-за низкого pH могут негативно влиять на зубную эмаль, даже несмотря на отсутствие сахара, который обычно провоцирует кариес.

Еще одна потенциальная проблема – отсутствие питательных веществ. Диетические напитки не дают ощущения сытости, а их выраженный сладкий вкус, по предположению некоторых ученых, может усиливать тягу к сладкому. Однако это лишь гипотеза, которая требует дополнительных доказательств.

Обсуждается также влияние подсластителей на микробиом кишечника и чувствительность к глюкозе – но эти вопросы остаются открытыми.

Польза подсластителей

Анализы и систематические обзоры последних лет показывают: для людей с лишним весом или диабетом низкокалорийные напитки могут быть менее вредной альтернативой сладкой газировке. Они помогают снизить калорийность рациона и уменьшить вес, что способствует снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Однако Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует использовать искусственные подсластители для контроля веса: по ее данным, долгосрочного эффекта это не дает, а риск диабета второго типа и сердечно-сосудистых болезней все же может повышаться.

Почему кола без сахара все равно сладкая

Вместо сахара в диетических напитках используют специальные подсластители – они в сотни раз слаще сахара и добавляются в минимальном количестве. Благодаря этому напитки почти не содержат калорий, но сохраняют сладкий вкус.

Не следует забывать: людям с фенилкетонурией нежелательно употреблять аспартам, поскольку он содержит фенилаланин.

Итак, умеренное потребление диетической газировки для здоровых людей, как правило, не несет существенного вреда. Однако для ежедневного питья лучшим выбором всегда будет обычная вода.