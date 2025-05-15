Попил воды из горного источника: на Львовщине мужчина с гепатитом попал в реанимацию

60-летнего жителя Львовской области в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимационное отделение Львовской областной инфекционной больницы. Как стало известно, мужчина во время пребывания в Карпатах выпил воду из горного источника, после чего у него обнаружили гепатит А.

Об этом случае рассказала врач-инфекционист Ярина Чикайло в комментарии для ZAXID.NET, передает 24 Канал.

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Гепатит A на Львовщине

По ее словам, пациента доставили в больницу в субботу вечером, 10 мая. Он жаловался на сильную слабость в мышцах, озноб, повышенную температуру. Симптомы заболевания у мужчины наблюдались уже в течение трех недель.

В понедельник, 12 мая, состояние ухудшилось, и его перевели в реанимацию. Сейчас состояние пациента оценивают как стабильно тяжелое.

Источник заражения вирусом гепатита A, вероятно, связано с горной проточной водой, которую пациент употреблял во время отдыха на Ивано-Франковщине.

Вспышка заболевания гепатитом A в Украине

В последнее время в Украине наблюдается всплеск заболеваемости гепатитом А. Вспышки зафиксированы в нескольких регионах, в частности в Киеве, на Закарпатье, в селе Иза Хустского района.

Как отметила генеральный директор Львовского областного центра контроля и профилактики болезней Наталья Тимко-Иванченко, во Львовской области в этом году зафиксировано 34 случая гепатита А, из которых четыре обнаружили в апреле.

Как не подцепить гепатит A

Гепатит A – это вирусная инфекция, которая в основном передается через загрязненную пищу, воду или контакт с зараженными людьми. Это заболевание может вызвать серьезные проблемы с печенью. Основные меры профилактики включают:

Вакцинация. Вакцина против гепатита A является наиболее эффективным способом профилактики. Ее рекомендуется:

Людям, которые путешествуют в страны с высоким уровнем распространения гепатита А.

Детям старше 1 года.

Медицинским работникам, особенно тем, кто работает с инфицированными.

Людям с хроническими заболеваниями печени.

Личная гигиена. Регулярно мойте руки с мылом, особенно после посещения туалета и перед приготовлением или употреблением пищи. Избегайте прикосновений лица немытыми руками.

Безопасность питания. Употребляйте только чистую воду (бутилированную или кипяченую). Избегайте употребления сырых или недостаточно термически обработанных продуктов, особенно морепродуктов. Мойте свежие фрукты и овощи перед употреблением.

Устранение потенциальных путей передачи. Избегайте контакта с кровью или биологическими жидкостями других людей. Если в семье есть больной гепатитом A, строго соблюдайте правила гигиены.