Можно ли мыться при температуре и когда болеете

Когда человек болеет, его общее состояние может существенно ухудшиться: глаза слезятся, нос краснеет, а волосы быстро становятся жирными. Возникает вопрос: можно ли принимать душ или мыть голову во время простуды, особенно если есть температура.

24 Канал со ссылкой советы семейного врача Ирины Никиты, рассказывает о гигиене во время болезни.

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Можно ли мыться при простуде

Грипп, простуда и ОРВИ имеют схожие симптомы, поэтому важно проконсультироваться с врачом, чтобы избежать осложнений. Однако гигиена остается важной составляющей ухода за собой даже во время болезни.

"Гигиенические процедуры, такие как душ, ванна и мытье головы, поддерживают чистоту кожи и волос даже во время простуды. Но при высокой температуре стоит ориентироваться на свое самочувствие. Если чувствуете себя плохо, сначала примите жаропонижающие препараты, а затем – примите душ", – объясняет врач.

Совет. Если состояние здоровья не позволяет полноценно принять душ или ванну, можно обтереть участки шеи, подмышек и паха мокрым полотенцем или салфеткой. Это поможет уменьшить дискомфорт и поддерживать чистоту тела.

Купание детей во время простуды

Стоит ли купать ребенка во время болезни? Это зависит от его состояния. Врачи отмечают, что повышенная температура – это признак борьбы организма с инфекцией. При этом ребенок может интенсивно потеть, что создает благоприятную среду для размножения бактерий.

Если ребенок чувствует себя относительно хорошо, водные процедуры необходимы. Если же температура слишком высокая, можно обтереть кожу мокрым полотенцем,

– советует Ирина Никита.

Водные процедуры могут даже поднять настроение ребенку, что положительно повлияет на выздоровление.

Важно! Однако врач предостерегает: нельзя использовать уксус или водку для обтирания – это может привести к отравлению из-за всасывания через кожу.

Гигиена во время простуды является важной, но следует придерживаться некоторых правил: