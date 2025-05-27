Мифы о фруктах

Но эксперты все же отмечают, что большинство этих утверждений – только мифы. Почему фрукты – это ваш надежный союзник в здоровом образе жизни, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Ргеѵептіоп.

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Миф 1. Фрукты мешают похудению

На самом деле – наоборот. Исследование с участием более 130 тысяч взрослых в течение 24 лет показало: люди, которые потребляли больше фруктов (особенно яблок, ягод и груш), чаще теряли вес. По словам Тоби Смитсон, эксперта Американской ассоциации диабета, большинство фруктов не содержит жиров, имеет низкую калорийность и много клетчатки - это идеальная формула для сытого, но легкого перекуса.

Миф 2. Во фруктах слишком много сахара

Да, фрукты содержат природный сахар, но вместе с ним – клетчатку, витамины и минералы. Клетчатка замедляет всасывание сахара в кровь, благодаря чему фрукты не вызывают резких скачков глюкозы, как это делают сладости или газированные напитки. К тому же, регулярное потребление фруктов ассоциируется с более низким риском сердечно-сосудистых заболеваний и диабета 2 типа.

Миф 3. Свежие фрукты значительно полезнее замороженных или консервированных

На самом деле, по питательности замороженные фрукты почти не уступают свежим, а иногда – даже превосходят их. Например, замороженные ягоды могут содержать больше полифенолов – антиоксидантов, которые защищают организм. В консервированных фруктах немного меньше витамина C, но клетчатки и других питательных веществ столько же, как и в свежих. Просто выбирайте те, что хранятся в собственном соке или воде – без добавления сахара.

Миф 4. Людям с диабетом нельзя есть фрукты

Это утверждение давно опровергнуто. Фрукты – это качественный источник углеводов, богатый клетчаткой, витамины и антиоксиданты. Исследования показывают, что употребление фруктов может даже снижать уровень сахара в крови натощак и уменьшать риск осложнений, связанных с диабетом. Главное – контролировать порции и сочетать фрукты с белками или жирами (например, с сыром или арахисовой пастой), чтобы замедлить усвоение сахара.

Миф 5. Блендер "убивает" полезные вещества во фруктах

Блендер только меняет текстуру, но не разрушает полезные компоненты. Клетчатка и питательные вещества остаются – а иногда даже легче усваиваются. Однако есть нюанс: в виде смузи легко "переесть" фруктов, потому что не нужно жевать. Чтобы сделать напиток более сытным, добавьте к нему белок – например, йогурт или белковый порошок.