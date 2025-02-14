Межпозвоночная грыжа: почему возникает и когда нужна операция

Обычно при лечении межпозвоночной грыжи хирургическое вмешательство не требуется. Специалисты в области неврологии чаще всего рекомендуют консервативные методы терапии. К ним относятся прием обезболивающих препаратов, использование стероидов и миорелаксантов, а также поддержание активного образа жизни.

Почему возникает межпозвоночная грыжа

Межпозвоночная грыжа возникает вследствие выпячивания ядра межпозвоночного диска в спинномозговой канал, что может быть вызвано травмой или чрезмерным напряжением. Такое выпячивание оказывает давление на соседние нервные корешки или непосредственно на спинной мозг, сообщает 24 Канал со ссылкой на National Library of Medicine.

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Это становится причиной появления боли, онемения и слабости в конечностях (руках или ногах). Однако во многих случаях грыжа может протекать бессимптомно. Тогда человек может даже не догадываться о ее наличии до момента прохождения рентгенологического исследования.

Лечение межпозвоночной грыжи

Для облегчения симптомов грыжи межпозвоночного диска неврологи рекомендуют следующие меры:

Прием обезболивающих препаратов, миорелаксантов и стероидных инъекций. Применение тепла или холода. В первые дни для снятия боли и уменьшения воспаления используют холодные компрессы, а через несколько дней – прогревания. Ограничение времени, проведенного в постели. Длительный постельный режим может вызвать мышечную слабость и скованности суставов, что лишь замедляет процесс восстановления. Вместо этого рекомендуется короткий отдых в удобной позе (около 30 минут), после чего следует уделить время прогулке или легкой активности. При этом важно избегать действий, которые усиливают боли. Постепенное увеличение физической нагрузки. Движения должны быть плавными и осторожными, особенно если это касается наклонов вперед и подъема веса.

Если консервативная терапия не дала желаемого результата, может потребоваться хирургическое вмешательство. Обычно решение об операции принимают после консультации с хирургом, к которому пациента направляет невролог.

Когда нужно удалять межпозвоночную грыжу

Показания для оперативного лечения межпозвоночной грыжи:

непрекращающаяся боль, несмотря на медикаментозное лечение;

прогрессирующее онемение или отсутствие силы в конечностях;

трудности с ходьбой или стоянием;

потерю контроля над функциями мочевого пузыря или кишечника.

В большинстве случаев операция направлена на удаление лишь части межпозвоночного диска, которая выпячивает. Если диск удаляется полностью, проводят процедуру сращивания позвонков с использованием костного трансплантата.

Для стабилизации позвоночника в процессе сращивания, который может длиться несколько месяцев, часто применяют металлические конструкции. В ряде случаев хирурги также предлагают заменить поврежденный диск на искусственный имплантат.