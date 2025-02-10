Не имела квалификации: во Львове врачу вручили подозрение из-за смерти ребенка после лечения зубов
Львовскому врачу сообщили о подозрении из-за смерти 5-летнего мальчика после стоматологического лечения. Ребенок умер из-за остановки сердца во время удаления зубов, а врач-анестезиолог, как оказалось, не имела права работать с детьми.
Смерть ребенка из-за лечения зубов
Инцидент произошел в декабре 2023 года в частной клинике Ori-Dent на ул. Голубовича, 34 во Львове. Мать мальчика, Велеса Пашника, привела его в клинику для удаления двух молочных зубов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Главное управление Национальной полиции во Львовской области.
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Из-за страха ребенка перед медиками приняли решение провести операцию под общим наркозом. Однако во время процедуры сердце ребенка остановилось. Мальчика срочно госпитализировали в реанимацию детской больницы. Более месяца Велес находился в состоянии глубокой комы, однако врачам не удалось его спасти.
Поддельные документы
10 февраля 2025 года правоохранительные органы сообщили, что в ходе досудебного расследования было выяснено: врач-анестезиолог, которая проводила наркоз, не имела соответствующей квалификации для работы с детьми. Она предоставила поддельный сертификат администрации клиники, что позволило ей незаконно получить доступ к лечению малолетних пациентов.
По информации Львовской областной прокуратуры, медицинской работнице объявлено подозрение в совершении ряда преступлений, а именно:
- ч.2 ст.140 (Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником) УК.
- ч.5 ст.27 – ч.3 ст.358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов, совершенное по предварительному сговору группой лиц) УКУ.
- ч.4 ст.358 (использование заведомо поддельного документа) УКУ.
- ст.138 (Незаконная лечебная деятельность) УКУ.
Максимальное наказание по этим статьям предусматривает лишение свободы сроком до пяти лет. Расследование продолжается.
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