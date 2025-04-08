Как часто нужно менять зубные щетки, полотенца и губки для мытья посуды

Нормально ли менять зубную щетку раз в год? Правда ли, что старая губка для посуды может стать причиной отравления? Можно ли использовать одно полотенце для всех частей тела? Эти вопросы часто вызывают сомнения, и не всегда легко найти ответы на них.

24 Канал исследовал рекомендации ведущих медицинских учреждений – American Dental Association и Cleveland Clinic, – чтобы ответить на эти вопросы.

Также на тему Нужно ли чистить язык

Зубная щетка

Как часто менять?

Эксперты рекомендуют менять зубную щетку каждые три – четыре месяца. Если же вы замечаете, что щетина теряет форму и изнашивается раньше, стоит заменить ее раньше.

Почему это важно?

Главная причина – ухудшение качества чистки зубов из-за поврежденной щетины. Существует мнение, что щетку нужно менять из-за накопления бактерий. Этот вопрос до сих пор остается спорным, ведь некоторые ученые ставят это под сомнение. В то же время обработка щетки 3% раствором перекиси водорода или другими дезинфицирующими средствами может уменьшить количество аэробных и анаэробных микроорганизмов.

Рекомендации:

Используйте зубную щетку только для личной гигиены. Не делитесь ею даже с близкими людьми.

После каждого использования тщательно промывайте щетку, чтобы удалить остатки пищи и пасты.

Храните ее в вертикальном положении, обеспечивая доступ воздуха для полного высыхания.

Губка для посуды

Когда менять?

Придерживайтесь инструкций, указанных производителем на упаковке. Альтернативный совет – менять губку каждую неделю, особенно если от нее начинает выделяться неприятный запах. Научных доказательств строгой необходимости таких сроков нет, но это считается хорошей практикой.

Чем опасна старая губка

Кухонные губки служат средой для большого количества бактерий. Однако их наличие не всегда связано с риском инфекций. Исследования показали, что бактерии с губок могут переходить на посуду, но редко попадают на пищу.

Рекомендации:

Тщательно высушивайте губку после каждого использования, чтобы избежать размножения бактерий.

Как альтернатива можно использовать щетки для мытья посуды – они, по мнению ученых, менее опасны с точки зрения распространения сальмонеллы.

Полотенца

Как часто менять

Рекомендуется стирать полотенца минимум раз в неделю. Если вы живете во влажной среде, где ткань плохо сохнет, делайте это чаще. Особое внимание уделите полотенцам, если у вас есть повреждения на коже.

Какие риски

Влажные полотенца способствуют размножению микробов, в частности патогенных. Использование одного полотенца для лица и интимных зон может увеличить риск таких заболеваний, как конъюнктивит.

Рекомендации:

Сушите полотенца на специальных вешалках для обеспечения хорошей циркуляции воздуха.

Стирайте полотенца из спортзала после каждого использования.

Используйте оптимальный режим стиральной машины с теплой водой.

Если после стирки полотенце сохраняет неприятный запах, его лучше выбросить.

Эти простые, но эффективные советы помогут вам сохранить здоровье и избежать лишних рисков!