Существует много советов и табу относительно питания, но действительно ли чай или кофе во время еды также попадают под запрет? Есть две основные причины беспокойства относительно употребления этих напитков во время еды, сообщает 24 Канал со ссылкой на healthshots.

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Влияние на усвоение железа и кальция

Считается, что кофеин, который присутствует в этих напитках, может снижать эффективность усвоения организмом железа и кальция из пищи. Это объясняется наличием фенольных соединений – танинов, которые образуют связи с железом в пищеварительной системе, мешая его поглощению.

Подобный эффект наблюдается и с кальцием. Однако пока неизвестно, насколько это может быть критично для организма. Например, эксперименты на животных показали, что уменьшение усвоения кальция не влияет на его общий уровень в костях.

Влияние кофе на кислотность желудка

Кофе стимулирует выработку соляной кислоты и усиливает перистальтику кишечника. В этом есть даже определенные преимущества, поскольку такие процессы могут способствовать пищеварению. Однако у некоторых людей кофеин может вызвать изжогу или другие неприятные ощущения в желудке. Результаты исследований по этому вопросу противоречивы и требуют дальнейшего изучения.

Решение пить или не пить чай или кофе во время еды стоит принимать, ориентируясь на собственные ощущения. Если эти напитки не вызывают дискомфорта, и вы не страдаете от дефицита железа, исключать их из своего рациона нет необходимости. Чтобы перестраховаться, можно сделать паузу примерно на час после еды, а затем спокойно наслаждаться любимым напитком.