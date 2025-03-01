Как клетчатка может защитить организм от рака

Новое исследование Стэнфордского медицинского университета подтверждает, что потребление клетчатки имеет ключевое значение для здоровья и может играть роль в профилактике рака.

Результаты, опубликованы в Nature Metabolism, показывают, что вещества, которые образуются при расщеплении клетчатки– бутират и пропионат– влияют на экспрессию генов и могут снижать риск развития раковых клеток., информирует 24 Канал.

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Как клетчатка влияет на организм

Когда человек потребляет пищевые волокна, полезные бактерии в кишечнике расщепляют их и производят короткоцепочечные жирные кислоты (КЛЖК). Эти вещества не только служат источником энергии, но могут изменять работу генов.

В своем исследовании ученые проследили, как бутират и пропионат влияют на клетки человека и мышей. Оказалось, что эти вещества могут изменять генетическую активность, регулируя процессы клеточного обновления и защищая организм от повреждений, приводящие к раку.

Мы обнаружили прямую связь между употреблением клетчатки и регуляцией генов, которые могут подавлять развитие рака,

– отметил профессор генетики Майкл Снайдер.

Почему стоит добавить больше клетчатки в рацион

Ученые отмечают, что современный рацион содержит недостаточно клетчатки, что отрицательно влияет на кишечную микробиоту. Это может привести к снижению иммунной защиты, нарушение обмена веществ и повышенный риск ожирения, диабета и рака.

Для улучшения состояния здоровья специалисты рекомендуют употреблять больше:

цельнозерновых продуктов,

овощей и фруктов,

бобовых,

орехов.

Важно ! Сбалансированный рацион с высоким содержанием клетчатки не только поддерживает здоровье кишечника., но может стать одним из факторов снижения риска онкологических заболеваний.