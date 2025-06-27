Действительно ли витамин С защищает кожу от старения

Интересное открытие сделали исследователи из Японии: оказывается, витамин C способен усиливать толщину и обновление кожи, прямо воздействуя на гены, отвечающие за рост и развитие кожных клеток.

Важно! Этот материал носит исключительно информационный характер и не может являться основой для постановки диагноза или медицинских выводов. Публикации на сайте основаны на последних актуальных и научно обоснованных исследованиях в области медицины. Если Вас беспокоят проблемы со здоровьем, обязательно обратитесь к врачу.