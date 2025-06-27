Действительно ли витамин С защищает кожу от старения
- Витамин C стимулирует размножение клеток кожи и улучшает ее структуру.
- Количество клеток во внутреннем слое эпидермиса значительно возросло уже за 1 – 2 недели применения витамина C.
- Витамин C активирует гены, ответственные за обновление кожи, и работает как стимулятор клеточной молодости.
- Открытие особенно актуально для пожилых людей и при повреждениях кожи.
Интересное открытие сделали исследователи из Японии: оказывается, витамин C способен усиливать толщину и обновление кожи, прямо воздействуя на гены, отвечающие за рост и развитие кожных клеток.
Эти выводы были опубликованы в престижном журнале Journal of Investigative Dermatology и открывают новые горизонты для улучшения здоровья кожи с помощью простого нутриента, пишет 24 Канал.
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Наши данные свидетельствуют о том, что витамин C способен модулировать структуру и функции верхнего слоя кожи, стимулируя размножение эпидермальных клеток,
– отметил руководитель исследования, доктор Акихито Ишиками из Токийского столичного института гериатрии и геронтологии.
Как проводилось исследование
Во время эксперимента ученые использовали современные лабораторные модели, максимально приближенные к настоящей человеческой коже. В такой системе клетки кожи получали витамин C с "сосудистой" стороны, как это происходит в организме.
Для тестирования были выбраны две концентрации витамина C, аналогичные естественным уровням, которые поступают в кожу с кровью. Уже через неделю применения ученые зафиксировали заметное утолщение слоя эпидермальных клеток, при этом верхний, ороговевший слой практически не изменился.
Через две недели внутренняя часть эпидермиса стала еще толще, а внешний слой слегка истончился – это свидетельствует об активном образовании и делении кератиноцитов, тех самых клеток, из которых строится наша кожа.
Клеточные и молекулярные механизмы действия витамина С на кожу
Важный нюанс: в образцах, обработанных витамином C, было отмечено значительное увеличение деления клеток. Этот процесс подтвердили специфические белковые маркеры.
Молекулярный анализ показал, что витамин C активирует экспрессию целого ряда генов, участвующих в размножении и росте клеток, "включая" их через удаление метиловых групп из ДНК. В частности, увеличилась экспрессия сразу 12 ключевых генов, связанных с делением клеток, – прирост составил от 1,6 до 75 раз!
Все это – благодаря поддержке работы ферментов TET, которые с помощью витамина C регулируют активность генов, отвечающих за обновление кожи. Таким образом, витамин C выступает не просто антиоксидантом, а настоящим стимулятором клеточной молодости.
Авторы исследования убеждены: их открытие может быть особенно актуальным для пожилых людей, а также при повреждениях или истощении кожи. Витамин C способен "разбудить" гены, ответственные за восстановление, и запустить процессы регенерации даже в зрелом возрасте.
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