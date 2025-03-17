Употребление чая во время беременности полезно для ребенка: на каком триместре

Авторы предыдущих научных исследований неоднократно обращали внимание на возможные негативные последствия потребления напитков с кофеином во время беременности. Однако в недавнем исследовании обнаружили интересный факт: умеренное потребление чая на определенном этапе беременности положительно влияет на развитие мозга ребенка.

Ранее американские специалисты в области репродуктивной медицины советовали исключить кофеин из рациона беременных женщин из-за риска выкидышей и рождения детей с низким весом, сообщает 24 Канал со ссылкой на Scientific Reports.

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В то же время в научной среде до сих пор нет единого мнения по этому вопросу, ведь исследования в основном обнаруживают только корреляции, но не предоставляют данных о механизмах и причинно-следственных связях. Кроме того, некоторые работы не находят влияния кофеина на развитие мозга детей в будущем.

Новое исследование употребления кофеина во время беременности

Недавно в изучение этой темы внесли свой вклад специалисты Аньхойского медицинского университета (КНР). В своем исследовании ученые использовали данные 1423 пар "мать – ребенок", которые участвовали в масштабном проекте China National Birth Cohort Study.

Благодаря интервью и анкетированию удалось собрать информацию о потреблении матерями кофе и чая во время беременности. Эти данные сопоставили с результатами оценки когнитивного развития детей в возрасте трех лет, которое проводилось по методике BSID-III (Шкала развития младенцев Бейли, третье издание).

Чай приносит пользу ребенку

Анализ показал, что дети матерей, которые употребляли чай в течение всей беременности, продемонстрировали более высокие показатели когнитивных способностей, а также лучше развитую мелкую и грубую моторику по сравнению с детьми женщин, которые пили чай только в первом триместре. Особенно ярко эта тенденция проявлялась, если употребление чая продолжалось во втором и третьем триместрах. Относительно кофе, значительных положительных или отрицательных эффектов зафиксировано не было.

Как и в большинстве наблюдаемых исследований, выводы ограничиваются корреляцией. Авторы отметили необходимость проведения дополнительных исследований на выборках из населения разных стран, а также организации клинических испытаний для подтверждения результатов.

Полученные данные дают основания предположить, что умеренное потребление чая может быть безопасным и даже полезным для развития ребенка в утробе. Однако, учитывая имеющиеся рекомендации, ученые советуют беременным женщинам не превышать допустимую дозу кофеина – 200 миллиграммов в сутки. Для справки: в одной чашке эспрессо объемом 60 мл содержится около 80 мг кофеина, а в чашке черного чая объемом 220 мл – примерно 50 мг.