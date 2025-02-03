Какие медицинские услуги будут бесплатными в 2025 году: объяснение НСЗУ

В 2025 году Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) уточнила перечень медицинских услуг, доступных пациентам бесплатно в амбулаторных условиях.

Пакет "Профилактика, диагностика, наблюдение и лечение в амбулаторных условиях" в этом году включает пять основных сервисов. Рассмотрим подробнее, как НСЗУ покрывает расходы на эти услуги.

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Сервис "Консультации и лечение"

В рамках этого сервиса на 2025 год определено 40 классов услуг. Если пациент получит помощь от нескольких специалистов разных направлений, все консультации будут оплачены НСЗУ.

Например, если пациент имеет направление к офтальмологу и хирургу, он может посетить обоих врачей как в тот же день, так и в разные. Временные рамки для таких консультаций отсутствуют, и все услуги покрываются.

Сервисы "Инструментальные обследования" и "Лабораторные обследования"

НСЗУ предусмотрела 5 классов инструментальных исследований на 2025 год, в частности:

Магнитно-резонансная томография (МРТ);

Компьютерная томография (КТ);

Рентгенологические обследования;

Ультразвуковые исследования (УЗИ);

Клинические инструментальные обследования.

Пациент может пройти до пяти инструментальных обследований за один день, если они относятся к разным классам. Например, этого же дня могут быть проведены рентген, УЗИ, КТ, МРТ и одно клиническое исследование (ЭКГ, холтер-мониторинг, аудиометрия и т.д.) – все эти услуги будут оплачены НСЗУ.

По лабораторным обследованиям, здесь количество исследований, которые можно выполнить за сутки, не ограничивается.

Сервис "Процедуры"

В 2025 году сервис "Процедуры" содержит 10 классов. За один день пациент может получить до 10 процедур – по одной из каждого класса. Например, это может быть бронхоскопия под наркозом, перевязка раны, а также внутривенная инъекция. Все эти услуги будут оплачены НСЗУ.

Неотложная помощь без госпитализации

Если пациент обращается за экстренной помощью в приемном отделении, отделении неотложной помощи или круглосуточном травматологическом пункте без госпитализации, НСЗУ покрывает расходы на такую медицинскую помощь.

Профилактические осмотры

В течение года пациенты могут получить определенные профилактические услуги бесплатно, среди которых:

гинекологическое обследование;

рентгенография;

обследование органов зрения;

проверка слуха;

комплексные медосмотры школьников, студентов и других определенных групп населения;

осмотры перед поступлением в учебные заведения;

медосмотры спортсменов старше 18 лет;

обследование для допуска к проживанию в учреждениях длительного пребывания.

Осмотры детей, связанные со спортивными соревнованиями, отъездом в летний лагерь или процессом усыновления, оплачиваются без ограничений, так же как и медицинские осмотры, проводимых в соответствии со стандартами.