8 самых полезных овощей и фруктов начала лета, которые обязательно нужно добавить в рацион

С приходом тепла на прилавках появляется многообразие сезонных овощей и фруктов, богатых природными витаминами, минералами и антиоксидантами. Диетологи советуют не игнорировать их и непременно добавить в свой рацион.

Они не только вкусные и ароматные, но и способствуют укреплению иммунитета, улучшению обмена веществ и общему оздоровлению организма, сообщает 24 Канал со ссылкой на FDC.

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Ежевика – источник клетчатки и антиоксидантов источник клетчатки и антиоксидантов

Ежевика содержит до 8 граммов клетчатки на стакан, обеспечивает организм витаминами C и K, а также антоцианами – мощными антиоксидантами, помогающими бороться со свободными радикалами.

Советы:

Добавляйте ежевику в утренние овсяные каши, салаты, выпечку, йогурты или замораживайте на зиму.

Для сохранения витаминов стоит есть ежевику свежей, избегая длительной термической обработки.

Брокколи – суперфуд для сосудов, костей и иммунитета

Брокколи содержит много витамина С, фолиевую кислоту, кальций, сульфорафан и растительный белок. Уникальные соединения обеспечивают противовирусное и противораковое действие.

Советы:

Полезнее всего готовить брокколи на пару или использовать в салатах и супах.

Не переваривайте овощ – 3–5 минут достаточно, чтобы сохранить полезные вещества.

Сельдерей – заряд энергии и естественный диуретик

Сельдерей очищает организм, стимулирует пищеварение, помогает снимать отеки благодаря высокому содержанию калия и фолиевой кислоты.

Советы:

Используйте стебли в салатах, смузи, зеленых соках или как перекус с хумусом.

Для приготовления супа-пюре используйте и листья, и стебли.

Редиска – овощ для детокса

Редис содержит витамины C, B9, железо, калий и эфирные масла, которые укрепляют иммунитет и способствуют выведению токсинов.

Советы:

Употребляйте в салатах, нарезайте для бутербродов, запекайте с другими овощами.

Молодые листья редиса также съедобные – добавляйте в супы или салаты.

Шпинат – король зелени для мозга и сердца

Шпинат богат железом, кальцием, витаминами A, C, K, лютеином и флавоноидами, что положительно влияют на зрение, нервную систему, кровообращение.

Советы:

Добавляйте свежий шпинат в салаты, смузи, омлеты или пасту.

Быстро обжарьте шпинат в небольшом количестве оливкового масла для сохранения витаминов.

Клубника – вкусная профилактика простуд и старения вкусная профилактика простуд и старения

Клубника – источник витамина C, марганца, фолиевой кислоты, полифенолов и биотина. Она укрепляет иммунитет, стимулирует выработку коллагена и снижает уровень плохого холестерина.

Советы:

Ешьте клубнику свежей, готовьте из нее салаты, десерты, джемы, холодные супы и прохладительные напитки.

Храните в холодильнике, не мойте до употребления, чтобы избежать плесени.

Спаржа – легкий овощ для похудения и здоровья сосудов

Спаржа почти не содержит калорий, но богата клетчаткой, витамины A, C, K, фолиевую кислоту, хром и антиоксиданты. Помогает работе пищеварительной системы и почек.

Советы:

Ешьте вареной, жареной на гриле, запеченной или добавляйте в весенние салаты.

Свежую спаржу храните в воде в холодильнике, чтобы продлить ее свежесть.

Ревень – необычный овощ с большим содержанием кальция

Ревень содержит клетчатку, витамин K, марганец и органические кислоты, положительно влияющие на пищеварение, кости и обмен веществ.

Советы: