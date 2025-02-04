Какие заболевания способствуют развитию депрессии

Депрессия – распространенное психическое расстройство, сопровождающееся чувством грусти и потерей интереса к повседневной жизни. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, во всем мире депрессией страдает около 280 миллионов человек.

Причины депрессии могут быть как внешними – например, стресс, потери или изменения в жизни, так и внутренними, такими как определенные медицинские состояния и генетическая предрасположенность, сообщает 24 Канал со ссылкой ВОЗ.

Также на тему Может ли быть грустно из-за нехватки витаминов и минералов

Устаревшие понятия экзогенной и эндогенной депрессии

Ранее депрессии разделяли на экзогенные и эндогенные по происхождению. Экзогенная депрессия возникает в ответ на внешние обстоятельства: стресс, горе, насилие и тому подобное.

Эндогенная депрессия обусловлена внутренними факторами и часто возникает без видимых причин. Считалось, что метод лечения зависит от типа депрессии, однако это убеждение не подтвердилось на практике. В современных подходах к лечению большинство депрессивных состояний требуют схожих методов.

Какие состояния способствуют депрессии

Среди внутренних факторов, которые могут вызвать депрессию, можно выделить генетическую предрасположенность и некоторые заболевания.

Генетическая предрасположенность. Психические расстройства, включая депрессию, могут передаваться по наследству. Есть мнение, что конкретного гена, ответственного за депрессию, не существует – скорее, это связано с сочетанием нескольких генов. Если у близкого родственника было депрессивное расстройство, это не гарантирует наличия проблемы у детей, но может повысить риск вследствие уникальной комбинации генов.

Заболевания щитовидной железы. Эти заболевания могут влиять на эмоциональное состояние, вызывая такие симптомы, как тревожность и депрессивные состояния. Например, гипотиреоз, снижая функцию щитовидной железы, может привести к ухудшению настроения наравне с другими проявлениями, такими как колебания веса и нарушения менструального цикла.

Дефицит витаминов. Витамины группы B играют важную роль в производстве нейромедиаторов, влияющих на эмоциональное состояние. Например, недостаток витамина B12 может приводить к депрессивным симптомам, хотя исследования пока не дают неоднозначные результаты.

Сердечно-сосудистые заболевания. Исследования показывают, что около 15% пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и до 20% после операций на сердце страдают от депрессии, что осложняет течение обоих заболеваний.

Синдром поликистозных яичников (СПКЯ). Это эндокринное заболевание связано с повышенным риском депрессии у женщин, около 40% которых сталкиваются с подобными состояниями.

Важно отметить, что депрессия не должна рассматриваться как единственный симптом какого-то заболевания, поскольку каждая патология имеет свои уникальные проявления.